PAW Patrol Live!

Neu­er Ter­min: 22.10.2022, 11.00 Uhr & 14.00 Uhr & 17.00 Uhr

(ehe­mals 30.05.2020 & 05.06.2021),

Nürn­berg, ARE­NA NÜRN­BER­GER Versicherung

Erneu­te Ver­le­gung auf­grund von Coro­na­vi­rus-Vor­ga­ben: „PAW Patrol Live!“-Tournee fin­det Coro­na-bedingt nun 2022 statt.

Alle bereits gekauf­ten Tickets behal­ten ihre Gültigkeit.

Die aktu­el­le Pan­de­mie-Situa­ti­on sowie die Vor­ga­ben zur Ein­däm­mung des Coro­na­vi­rus wir­ken sich erneut auf die Ter­min­pla­nung der „PAW Patrol Live!“-Tournee aus und machen eine erneu­te Ver­le­gung unum­gäng­lich. Die Ersatz­ter­mi­ne im kom­men­den Jahr ste­hen bereits fest und kön­nen der nach­fol­gen­den Ter­min­über­sicht ent­nom­men wer­den. Alle bereits für die frü­he­ren Ter­mi­ne in 2020 und 2021 gekauf­ten Tickets behal­ten ihre Gül­tig­keit. Gene­rell gilt, dass Ticketkäufer*innen bei Neu­ig­kei­ten zur Ver­an­stal­tung umge­hend von dem System infor­miert wer­den, über das die Tickets erwor­ben wurden.

Neu in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz:

PAW Patrol Live!

Die Ani­ma­ti­ons­se­rie PAW Patrol von Nickel­ode­on und Spin Master lässt seit eini­gen Jah­ren die Her­zen von Kin­dern auf der gan­zen Welt höher­schla­gen. In Deutsch­land ist sie seit 2016 bei SUPER RTL zu sehen und hat sich hier­zu­lan­de zur erfolg­reich­sten TV-Serie für Kin­der im Vor­schul­al­ter ent­wickelt. Ange­führt von ihrem Freund und Leh­rer Ryder, bewäl­ti­gen die muti­gen Hun­de­wel­pen Cha­se, Mar­shall, Rocky, Tracker, Skye, Rub­ble, Zuma und Ever­est dar­in als PAW Patrol gemein­sam die ver­schie­den­sten Auf­ga­ben zum Woh­le der Sicher­heit der Bewoh­ner der „Aben­teu­er­bucht“.

Im März 2020 fei­er­te die erfolg­rei­che TV-Serie ihre Deutsch­land-Pre­miè­re als gro­ße Live-Show in Kiel – aller­dings muss­te die Tour, die in den Fol­ge­mo­na­ten noch durch 13 wei­te­re Städ­te in Deutsch­land, Öster­reich, der Schweiz und Nor­we­gen hät­te gehen sol­len, danach Coro­na­vi­rus-bedingt um rund ein Jahr ver­scho­ben wer­den. Nun macht das Virus auch den ab April 2021 geplan­ten Aus­weich­ter­mi­nen einen Strich durch die Rech­nung und eine erneu­te Ver­le­gung unum­gäng­lich. Am 30. Juli 2022 geht es nun aber end­lich wei­ter – dann stür­zen sich die cle­ve­ren Hel­fer auf vier Pfo­ten erneut in der ener­gie­ge­la­de­nen Büh­nen-Pro­duk­ti­on PAW Patrol Live! „Das gro­ße Ren­nen“ mutig in ein action­ge­la­de­nes Aben­teu­er vol­ler Musik und jeder Men­ge Spaß:

Am Tag des gro­ßen Ren­nens, das all­jähr­lich zwi­schen der Aben­teu­er­bucht und der Nach­bar­stadt statt­fin­det, wird aus­ge­rech­net Aben­teu­er­buchts Bür­ger­mei­ste­rin Gut­herz ver­misst – ein kla­rer Fall für die PAW Patrol. Sofort machen sich die nied­li­chen Ret­tungs­hun­de auf die Suche, um das Rät­sel des Ver­schwin­dens der Bür­ger­mei­ste­rin mit Hil­fe des Publi­kums zu lösen. „Kein Ein­satz zu groß, kei­ne Pfo­te zu klein!“ – unter die­sem Mot­to ver­eint PAW Patrol Live! Mut und Team­geist mit Musik und Humor. Gemein­sam ist den süßen Wel­pen kei­ne Mis­si­on zu schwer: Wenn es dar­um geht, ande­ren zu hel­fen, mei­stern sie dank ihrer unter­schied­li­chen Fähig­kei­ten, ihrer coolen

Fahr­zeu­ge und ihres Spe­zi­al-Equip­ments jede Auf­ga­be. Mit Hil­fe einer inno­va­ti­ven Kostüm­tech­nik, die an die Tra­di­ti­on des japa­ni­schen Bunraku-Puppenspiels

anknüpft, wer­den die vier­bei­ni­gen Hel­den bei PAW Patrol Live! „Das gro­ße Ren­nen“ samt ihrer Fahr­zeu­ge und Aus­rü­stung zum Leben erweckt.

Die rund ein­stün­di­ge Auf­füh­rung, die von einer Pau­se in zwei Akte unter­teilt wird, bie­tet mit­rei­ßen­de Musik und eine eben­so abwechs­lungs- wie lehr­rei­che Geschich­te, die Kin­der auf gelun­ge­ne Art und Wei­se an das Thea­ter her­an­führt. Ein klas­si­sches Büh­nen­bild, kom­bi­niert mit einer High-Tech-Video­wand, lässt kleine

und gro­ße Besu­cher direkt in die PAW Patrol-Welt ein­tau­chen und nimmt sie in einem gran­dio­sen Mit­mach-Aben­teu­er mit zu den ver­schie­de­nen Schau­plät­zen der TV-Serie wie die Aben­teu­er­bucht, die PAW Patrol-Zen­tra­le, die Rob­ben­in­sel, Yumis Bau­ern­hof oder Jakes Berg.

Ein spe­zi­el­les Video-System ermög­licht es dem Publi­kum zudem, inter­ak­tiv an dem Gesche­hen auf der Büh­ne teil­zu­neh­men, gemein­sam mit den Welpen

auf die Suche nach Bür­ger­mei­ste­rin Gut­herz zu gehen, Spu­ren zu ver­fol­gen, Rät­sel zu lösen und vie­les mehr. Tickets für die neu­en PAW Patrol Live! „Das gro­ße Rennen“-Showtermine in 2022 sind an allen bekann­ten CTS-VVK-Stel­len sowie unter der Hot­line 01806 – 853653 (0,20 €/​Anruf aus dem Fest­netz, Mobil­funk max.

0,60 €/​Anruf), auf www​.fkps​cor​pio​.com, www​.even​tim​.de und www​.paw​pa​trol​li​ve​.de erhält­lich. Alle bereits für die frü­he­ren Ter­mi­ne gekauf­ten Tickets behal­ten ihre Gültigkeit.

Die PAW Patrol Live! „Das gro­ße Rennen“-Tour wird prä­sen­tiert von Nickel­ode­on, SUPER RTL und dem PAW Patrol-Maga­zin von Panini.

www​.paw​pa​trol​li​ve​.de

