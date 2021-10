Bay­reuth – Spen­den zu gene­rie­ren ist für vie­le Ein­rich­tun­gen ein wich­ti­ges Stand­bein für ihre Arbeit. Mehr und mehr wird auch die­se Zah­lungs­form digi­ta­li­siert. Daher bie­ten das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk und das Kom­pe­tenz-Zen­trum Fund­rai­sing Ans­bach am Don­ners­tag, 14. Okto­ber 2021 ab 16 Uhr einen Online-Work­shop dazu an. Wolf­gang Böhm, Pfar­rer, Beauf­trag­ter für Fund­rai­sing im Kir­chen­kreis Bay­reuth und Ste­fan Kern, Fund­rai­sin­gre­fe­rent am Kom­pe­tenz­zen­trum Fund­rai­sing in Ans­bach wer­den auf­zei­gen, wie man Spen­den bequem auch online täti­gen bzw. sich als Ein­rich­tung bei der Platt­form Twing­le regi­strie­ren kann. Ganz prak­tisch lernt man erste Schrit­te bei der Ein­rich­tung, Nut­zung, beim Betrieb und der Ein­bin­dung auf der eige­nen Home­page. In Klein­grup­pen besteht die Mög­lich­keit zum Aus­tausch. Eine Anmel­dung für den Zugangs­link ist erfor­der­lich, alle Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.