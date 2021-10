Lie­be Wäh­ler und Wählerinnen,

an die­ser Stel­le möch­te ich mich per­sön­lich und im Namen der ÖDP Forch­heim und ÖDP Bam­berg heu­te herz­lichst bei euch für eure ermu­ti­gen­de Unter­stüt­zung bedan­ken. Mit eurer Erst­stim­me habt ihr mir eure Stim­me gege­ben, mei­ner Per­son euer Ver­trau­en geschenkt. Die Zweit­stim­me habt ihr an die Lan­des­li­ste der ÖDP

gege­ben und damit die Par­tei unter­stützt. Bei unse­rer Ver­an­stal­tung am Sonn­tag habe ich die Zah­len mit einem Mix aus Ner­vo­si­tät und Vor­freu­de ver­folgt. Es hat zwar nicht für ein Man­dat gereicht, aber die Zah­len haben mich über­wäl­tigt. Man­che von euch ken­nen mich viel­leicht per­sön­lich oder haben einen Bezug zu unse­rer Partei,

ande­re hin­ge­gen haben die­se Ent­schei­dung, ihre Stim­me an die ÖDP zu ver­ge­ben, erst kurz­fri­stig getrof­fen. Wie es bei Ihnen auch gewe­sen sein mag, sie alle haben einen gro­ßen Teil zu die­sem Erfolg bei­getra­gen. Ich habe mir alle ein­zel­nen Ergeb­nis­se in jeder Gemein­de mit Freu­de beob­ach­tet. Nicht nur in mei­ner Hei­mat­ge­mein­de Herolds­bach, son­dern auch in den umlie­gen­den Gemein­den, der Stadt Forch­heim, der Stadt Bam­berg und den Land­krei­sen haben wir viel Zuspruch erhal­ten. Sich die Zahl der Men­schen, die mich gewählt hat, vor­zu­stel­len, gibt mir noch ein­mal zu ver­ste­hen, wie viel Unter­stüt­zung mir damit gebo­ten wur­de. Bereits im Wahl­kampf habe ich mit eini­gen von euch sehr auf­mun­tern­de, moti­vie­ren­de und inspi­rie­ren­de Gesprä­che geführt.

Ich möch­te mich also nicht nur für eure Stim­me bedan­ken, son­dern vor allem für den Mut und die men­ta­le Unter­stüt­zung, die ihr mir bereits im Lau­fe der letz­ten Mona­te gege­ben habt. Ohne euch wäre das nicht mög­lich gewe­sen und dank eurer posi­ti­ven Ein­stel­lung wird es mir auch in Zukunft leicht fal­len, unse­re Stand­punk­te mit

Freu­de zu ver­tre­ten. An die­ser Stel­le dan­ke ich auch mei­nem Team, das mir tat­kräf­tig bei allen Auf­ga­ben gehol­fen hat. Eine Wahl bedeu­tet nicht nur, dass man Pla­ka­te auf­hängt oder Podi­ums­dis­kus­sio­nen besucht. Mit viel Orga­ni­sa­ti­ons­ge­schick und Ehr­geiz haben wir vor­ab genü­gend Unter­schrif­ten sam­meln kön­nen, um überhaupt

als Par­tei an der Wahl teil­neh­men zu kön­nen. Auch bei allen, die für uns in die­ser Zeit unter­schrie­ben haben, möch­te ich mich bedanken.

Es war mir eine Freu­de, in die­sem Wahl­kampf von euch allen beglei­tet zu wer­den und ich hof­fe, dass wir auch in Zukunft noch span­nen­de und lehr­rei­che Gesprä­che, Dis­kus­sio­nen und Wah­len füh­ren werden.

Auf eine chan­cen­rei­che Zukunft!

Eure Lisa Lösel, ÖDP Forch­heim, ÖDP Bamberg