Bam­berg – Der Tod eines nahe­ste­hen­den Men­schen stürzt Hin­ter­blie­be­ne oft in tie­fe Trau­er, die den gan­zen Men­schen erfasst. Sie bricht ins Leben ein und bricht man­ches Alte ab. Trau­er kann nicht auf­ge­löst wer­den, so wie man etwas Unan­ge­neh­mes schnell besei­tigt. Erst wenn sie Raum fin­det und flie­ßen kann, bie­tet sie Betrof­fe­nen die heil­sa­me Mög­lich­keit neue Lebens­per­spek­ti­ven zu entwickeln.

Damit Trau­ern­de nicht allein blei­ben mit ihren Gefüh­len des Ver lustes und der Hilf­lo­sig­keit, bie­tet der Hospiz­ver­ein auch im Herbst 2019 eine beglei­te­te Grup­pe an für Betrof­fe­ne aller Alters­stu­fen. Ein­ge­la­den sind Men­schen, die einen nahe­ste­hen­den Men­schen ver­lo­ren haben. Die Grup­pe umfasst zehn Tref­fen im wöchent­li­chen Abstand mit einem festen Teil­neh­mer­kreis von 6-10 Per­so­nen. Mit Hil­fe gelei­te­ter Übun­gen wer­den an den zehn Aben­den unter­schied­li­che The­men des Trau­er­we­ges behandelt.

Damit eröff­net sich die Mög­lich­keit, sich über die eige­ne Lebens­si­tua­ti­on mit ande­ren Betrof­fe­nen aus­zu­tau­schen und Anre­gun­gen im Umgang mit der eige­nen Trau­er zu erhal­ten. Nie­mand braucht Angst zu haben vor soge­nann­ten „guten Rat­schlä­gen“, Vor­wür­fen oder Unge­duld. Durch den Aus­tausch in der Grup­pe kön­nen die Teilnehmer/​Innen ein­an­der bei­ste­hen und erfah­ren: Ich bin mit mei­ner Trau­er nicht allein!

Ein Infor­ma­ti­ons­ge­spräch fin­det statt am Mitt­woch, den 27. Okto­ber 2021 um 18.30 Uhr in der Bam­ber­ger Hospi­z­aka­de­mie, Loben­hof­fer­str. 10, 96049 Bam­berg. Hier kön­nen sich Inter­es­sier­te über das Grup­pen­kon­zept und den genau­en Ablauf infor­mie­ren, so dass im Anschluss jede/​r ent­schei­den kann, ob sie/​er an der Grup­pe teil­neh­men will.

Anmel­dung zu die­sem Vor­ge­spräch wird erbe­ten in der Hospi­z­aka­de­mie Bam­berg, Tel.: 0951-9550722.