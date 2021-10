Euro­päi­scher Tag der Restau­rie­rung am Sonn­tag, 10. Okto­ber 2021 Der euro­pa­weit statt­fin­den­de Tag der Restau­rie­rung bie­tet Ein­blicke in das interessante…

Bam­ber­ger Diö­ze­san­mu­se­um bie­tet Ein­blick in die Tex­til­re­stau­ra­ti­on der Tuni­ka Kai­ser Hein­richs II.

Forst­re­vier Forch­heim bie­tet Exkur­si­on „Wald­um­bau im Kli­ma­wan­del“

Exkur­si­on im Staats­wald­di­strikt Auer­berg am 15.10.2021 von 14-ca. 17:00 Uhr In den letz­ten drei Jah­ren sind vie­le Bäu­me in der…