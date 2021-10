BAM­BERG. Eine Betrü­ge­rin ergau­ner­te in der ver­gan­ge­nen Woche in der Bam­ber­ger Innen­stadt in zwei Fäl­len Bar­geld, indem sie einem 82-jäh­ri­gen Mann und einer 53-jäh­ri­gen Frau eine ver­meint­li­che Not­la­ge vor­täusch­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermittelt.

Im ersten der bei­den Fäl­le sprach die unbe­kann­te Dame am ver­gan­ge­nen Mitt­woch den 82-jäh­ri­gen Rent­ner aus Bam­berg in der Fuß­gän­ger­zo­ne an und gab vor, in einer finan­zi­el­len Not­la­ge zu stecken und ihre Woh­nungs­mie­te nicht bezah­len zu kön­nen. Der hilfs­be­rei­te 82-Jäh­ri­ge ließ sich dar­auf ein und über­gab der Frau Bar­geld, wel­ches er zuvor bei einer Bank abhob.

In einem wei­te­ren Fall am ver­gan­ge­nen Frei­tag, den 8. Okto­ber 2021, schaff­te es die Tat­ver­däch­ti­ge am Grü­nen Markt von einer 53-Jäh­ri­gen mit der glei­chen Masche Bar­geld zu erlan­gen. In bei­den Fäl­len erhielt die Betrü­ge­rin Bar­geld in Höhe eines nied­ri­gen vier­stel­li­gen Eurobetrags.

Die unbe­kann­te Dame wird wie folgt beschrieben:

zir­ka 30 bis 35 Jah­re alt

etwa 165 Zen­ti­me­ter groß

hell­blon­de, lan­ge und ver­mut­lich gefärb­te Haare

Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Taten oder der Täte­rin geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po in Bam­berg unter Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.

Die ober­frän­ki­sche Poli­zei warnt vor dem betrü­ge­ri­schen Vorgehen: