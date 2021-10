Die End­ergeb­nis­se des STADT­RA­DELN 2021 im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge fest und sind ein­mal mehr beein­druckend. Drei Wochen lang sind die Teams für Kli­ma­schutz durch Rad­ver­kehr in die Peda­le getre­ten und haben erneut ein star­kes Zei­chen gesetzt. Am Ende haben es 547 Rad­le­rin­nen und Rad­ler (Vor­jahr 536), orga­ni­siert in 49 Teams geschafft (Vor­jahr 49), 126.761 km zusam­men­zu­tra­gen (Vor­jahr 128.684 km) – ein neu­er Teil­neh­mer­re­kord und – trotz des spä­ten Durch­füh­rungs­zeit­raums im Sep­tem­ber eine sta­bi­le Kilo­me­ter­lei­stung. Ins­ge­samt konn­ten durch die Akti­on somit rech­ne­risch 19 Ton­nen kli­ma­schäd­li­ches CO2 ein­ge­spart werden.

Land­rat Peter Berek: „Wir hof­fen, dass den Teams die­se Form der nach­hal­ti­gen und gesun­den Mobi­li­tät viel Spaß und Freu­de berei­tet hat, sodass die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer auch künf­tig vie­le ihrer täg­li­chen Strecken mit dem Fahr­rad zurück­le­gen wer­den. Für einen länd­lich gepräg­ten Kreis im Mit­tel­ge­bir­ge haben wir gemein­sam ein super Ergeb­nis erreicht. Beson­ders bemer­kens­wert fin­de ich dabei die gefah­re­nen Kilo­me­ter der Fich­tel­ge­birgs­racer und des Ski­clubs Wun­sie­del, der beson­ders vie­le Jugend­li­che im Ein­satz hat­te. Vie­len herz­li­chen Dank an jeden Ein­zel­nen und natür­lich an alle Spon­so­ren der Akti­on, ohne die es nicht mög­lich wäre so attrak­ti­ve Prei­se zu vergeben.“

Der Rad­ver­kehrs­be­auf­trag­te des Land­krei­ses, Seba­sti­an Köll­ner, ergänzt: „Die Team-Cap­tains der Gewin­ner­teams wer­den jetzt von uns kon­tak­tiert – wir haben tol­le Pake­te unse­rer Spon­so­ren und Unter­stüt­zer zusam­men­ge­stellt. Im Lau­fe der Woche wer­den wir auch die Prei­se unter den Teil­neh­mern ver­lo­sen, die min­de­stens 100 Kilo­me­ter geschafft haben. Wir wün­schen euch wei­ter­hin eine ver­let­zungs- und unfall­freie Radl­sai­son 2020.“

Die aktiv­ste Schu­le im Land­kreis war im Jahr 2021 aber­mals das Otto-Hahn-Gym­na­si­um Marktredwitz.

Team mit den mei­sten Kilo­me­tern: Fich­tel­ge­birgs­racer e.V. mit 24.676 km

Aktiv­stes Fir­men-Team: Pro­to­ty­pen­bau (Scherdel) mit 4514 km