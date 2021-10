Aller guten Din­ge sind (min­de­stens) drei! Die drit­te Staf­fel unse­rer Got­tes­dien­st­rei­he ‚Jün­ger auf der Kan­zel‘ star­tet am kom­men­den Sonn­tag, den 17.10 um 11:15 Uhr in der Spi­tal­kir­che mit Reli­gi­ons­päd­ago­ge Maxi­mi­li­an Simon auf der Pre­digt­kan­zel und Felix Gun­der­mann an der Kanzelorgel.

Maxi­mi­li­an Simon hat in Nürn­berg stu­diert und lebt heu­te in Hum­mel­tal. Er ist als Reli­gi­ons­päd­ago­ge im Land­kreis Bay­reuth an vie­len Grund- und Mit­tel­schu­len im Ein­satz: „Natür­lich ist es so, dass ich vie­len Kin­dern und Jugend­li­chen bibli­sche Geschich­ten, Reli­gi­on, Glau­be und Kir­che, näher­brin­ge, denn für eini­ge mei­ner Schü­le­rin­nen und Schü­ler ist das tat­säch­lich ‚Neu­land‘. Aber ich ler­ne von ihnen min­de­stens so viel für mei­nen Glau­ben ler­ne, wie sie von mir.“

Der frisch­ge­backe­ne D‑Kantor Felix Gun­der­mann ist Ober­stu­fen­schü­ler am Gym­na­si­um Chri­sti­an-Erne­sti­num in Bay­reuth. Er ist außer­dem eines der Gesich­ter für die Nach­wuchs­kam­pa­gne ‚Mach Kir­chen­mu­sik‘ der Evan­ge­lisch-Luthe­ri­schen Kir­che in Bay­ern und der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik Bay­reuth. Zum Seme­ster­start passt das Mot­to des Got­tes­dien­stes: Was ich heu­te sollt besor­gen, dass ver­schieb ich oft auf mor­gen. Maxi­mi­li­an Simon ver­rät augen­zwin­kernd: „Ich habe es über die Jah­re per­fek­tio­niert, solan­ge ‚unwich­ti­ge‘ Auf­ga­ben zu erle­di­gen, bis nur noch die wich­ti­gen Din­ge übrig sind, aber nur noch mit einem Zehn­tel der Zeit. Aber was sind die wirk­lich wich­ti­gen Auf­ga­ben und wie viel Zeit habe ich für diese?“

Stadt­kir­chen­pfar­rer Dr. Car­sten Brall freut sich auf die Neu­auf­la­ge der Got­tes­dien­st­rei­he: „Span­nend geht es auch bei den Got­tes­dien­sten am 21.11 wei­ter, dann kommt als Pre­di­ge­rin Sal­ly Azar, Jerusalem/​Berlin, und als Orga­nist Moritz Schwär­zer, HfK Bay­reuth. Neu im Team ist Reli­gi­ons­päd­ago­gin i.V. Lui­sa Simon, die im Sep­tem­ber ihren Dienst an der Stadt­kir­che ange­tre­ten hat. Und rich­tig, dass sie den glei­chen Nach­na­men wie der Pre­di­ger im Eröff­nungs­got­tes­dienst trägt ist kein Zufall, mit ihm ist sie näm­lich ver­hei­ra­tet.“ Nähe­re Infor­ma­tio­nen gibt es auf den Inter­net­sei­ten der Stadt­kir­che bzw. unter #Jün­ger­Auf­Der­Kan­zel auf Insta­gram und Facebook.