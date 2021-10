Der Kul­tur­kreis Eber­mann­stadt lädt am Don­ners­tag, 14. Okto­ber um 19.30 Uhr zu einem Vor­trag über das Bal­ti­kum in das Hasen­berg­zen­trum, Feu­er­stein­str. 11a in Eber­mann­stadt.

Sepp Mar­tin zeigt in einer Mutivi­si­ons-Show beein­drucken­de Bil­der von Kul­tur und unbe­rühr­ten Land­schaf­ten von sei­ner Rei­se durch Litau­en, Lett­land und Estland.

Der Ein­tritt ist frei.