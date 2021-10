Am Don­ners­tag, 14.10.2021, füh­ren die Stadt­wer­ke Hof drin­gend not­wen­di­ge Repa­ra­tur­ar­bei­ten am Was­ser­ver­sor­gungs­netz durch. Aus die­sem Grund sind Hof­Bad und HofSau­na ganz­tä­gig geschlos­sen. Im Bau­stel­len­be­reich Obe­rer Anger 4 wird die Stra­ße halb­sei­tig für den Ver­kehr gesperrt. Der Fuß­gän­ger­über­weg wird ent­spre­chend umge­lei­tet. Die Instand­set­zung der Ver­sor­gungs­lei­tung wird von der beauf­trag­ten Fir­ma Luding GmbH aus­ge­führt. Die Bus­hal­te­stel­le Hof­Bad stadt­aus­wärts wird ca. 20 Meter zurück­ver­legt. Am Frei­tag, 15.10.2021, wird der regu­lä­re Bade- und Sau­na­be­trieb wie­der aufgenommen.