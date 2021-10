Kin­der­la­chen durch­ström­te die Moriz­kir­che! Über 50 Fami­li­en mach­ten sich am 9. Okto­ber auf, um einen bun­ten Sams­tag-Vor­mit­tag in der ehr­wür­di­gen Stadt­kir­che zu erle­ben. Dazu wur­de lan­ge geplant und umge­baut. Die Kir­che glich einem Indoor­spiel­platz. Kin­der­wä­gen stan­den her­um, Eltern kamen mit­ein­an­der ins Gespräch. An 13 ver­schie­de­nen Sta­tio­nen konn­te zum The­ma „Licht“ expe­ri­men­tiert, geba­stelt, gebaut, gestal­tet und gestaunt werden.

Nach 90 bun­ten Minu­ten ertön­te fröh­li­che Musik im Kir­chen­raum. Die Fei­er­zeit begann. Lie­der mit Bewe­gun­gen zum Mit­ma­chen wur­den teils von der Kir­che-Kun­ter­bunt-Band, teils von der Kin­der­kan­to­rei unter der Lei­tung von Kat­ja Heu­ßel prä­sen­tiert. Es folg­te ein klei­nes Thea­ter­stück. Eine kur­ze Andacht mit Gebet. Das tat gut.

In der Bibel steht: “Da rede­te Jesus aber­mals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach­folgt, der wird nicht wan­deln in der Fin­ster­nis, son­dern wird das Licht des Lebens haben.” Was das bedeu­ten kann, konn­te an den Sta­tio­nen und in der Fei­er­zeit erlebt werden.

Im Anschluss gab es ein gutes Mit­tag­essen mit Nach­tisch. Danach konn­ten die ca. 200 Besu­cher gestärkt und gut gelaunt in einen son­ni­gen Nach­mit­tag aufbrechen.

Nach einem Jahr von Alter­na­tiv­an­ge­bo­ten der Kir­che Kun­ter­bunt wie Online-Events, Stadt­ral­lyes und einem Som­mer­spe­cial im Frei­en freu­ten sich die Ver­an­stal­ter von St. Moriz, Johan­nes­kir­che und CVJM Coburg sehr, dass das erste Event in der Moriz­kir­che so gut ange­nom­men wurde.

Das näch­ste Kir­che-Kun­ter­bunt-Event fin­det am 04.12.2021 zum The­ma „Jesus spricht: Ich bin der gute Hir­te“ in der Moriz­kir­che statt.

Ein­ge­la­den sind alle Fami­li­en mit Kin­dern bis 12 Jahren.

Wei­te­re Fotos und Infos zur Anmel­dung gibt es unter www​.kiku​co​.de