Der Stadt­bau­hof sam­melt in die­sem Herbst wie­der Gar­ten­ab­fäl­le im gesam­ten Stadt­ge­biet. Die näch­ste und zugleich letz­te Sam­mel­ak­ti­on fin­det am Sams­tag, 16. Okto­ber, statt. Dabei kön­nen noch ein­mal bis zu zwei Kubik­me­ter kom­po­stier­ba­re Gar­ten­ab­fäl­le, wie Gehölz­rück­stän­de und Äste bis zu einer Län­ge von 1,50 m und einem Durch­mes­ser von 15 cm, kosten­los abge­ge­ben wer­den. Ver­packun­gen aus Kunst­stoff oder Draht müs­sen vor der Abga­be ent­fernt werden.

Der Stadt­bau­hof bit­tet drin­gend dar­um, die Gar­ten­ab­fäl­le nur zur ange­ge­be­nen Zeit bei den bereit­ste­hen­den Sam­mel­fahr­zeu­gen abzu­ge­ben. Die Stand­or­te dür­fen außer­halb die­ser Zei­ten nicht als Abla­ge­rungs­stel­len für Gar­ten­ab­fäl­le miss­braucht wer­den. Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie muss bei der Anlie­fe­rung der Gar­ten­ab­fäl­le der Min­dest­ab­stand von 1,5 m sowohl zu den Mit­ar­bei­tern des Stadt­bau­hofs als auch zu den ande­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ein­ge­hal­ten wer­den, die Gar­ten­ab­fäl­le abge­ben möchten.

Die Kom­po­stier­an­la­gen am Buch­stein und Bind­la­cher Berg neh­men am 16. Okto­ber, von 7.30 bis 16.30 Uhr, Gar­ten­ab­fäl­le auch in Men­gen über zwei Kubik­me­ter an. Für Pri­vat­haus­hal­te ist die Ent­sor­gung der Gar­ten­ab­fäl­le an den Sam­mel­ta­gen kostenlos.

Zu fol­gen­den Zei­ten und an fol­gen­den Plät­zen kön­nen die Gar­ten­ab­fäl­le abge­ge­ben werden:

8 bis 11 Uhr: Am Hasen­weg / Park­platz I Gar­ten­ko­lo­nie Eichel­berg; Jakobstra­ße / Gar­ten­ko­lo­nie Altstadt.

8 bis 9.30 Uhr: Preu­schwit­zer Stra­ße / Orts­mit­te bei Denk­mal; Thur­nau­er Weg / Gar­ten­ko­lo­nie Mera­ni­er­ring; Mera­ni­er­ring / Gar­ten­ko­lo­nie Her­zo­g­hö­he, Tor 2.

9.45 bis 11 Uhr: Gar­ten­ko­lo­nie Schmat­zen­hö­he; Gar­ten­ko­lo­nie Schup­fen­schlag (Ver­eins­heim); Am Aubach / Hohlmühle.

12.30 bis 14 Uhr: Lenz­stra­ße / Bus­wen­de­platz; Altentreb­gas­t­platz; Hegel­stra­ße / Ecke Schlegelstraße.

12.30 bis 15.30 Uhr: Gar­ten­ko­lo­nie Schwe­den­brücke Parkplatz.

14.15 bis 15.30 Uhr: Hagen­stra­ße / Ein­fahrt Gar­ten­ko­lo­nie; Neun­und­neun­zig Gär­ten / Gar­ten­ko­lo­nie; Stolzing­stra­ße / Bolzplatz.

Der Stadt­bau­hof weist dar­auf hin, dass außer­halb der ange­ge­be­nen Zei­ten eine Abla­ge­rung von Gar­ten­ab­fäl­len an den Sam­mel­stel­len nicht gestat­tet ist. Ver­stö­ße kön­nen mit einer Geld­bu­ße geahn­det wer­den. Für wei­te­re Aus­künf­te steht die Mitarbeiter/​innen des Stadt­bau­hofs unter der Tele­fon­num­mer 0921–25-1840 zur Verfügung.