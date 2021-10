Nach­dem die Nach­fra­ge für den dies­jäh­ri­gen Herbst­floh­markt am 09. Okto­ber sehr stark war, ver­an­stal­tet die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH am 16. Okto­ber einen wei­te­ren Floh­markt auf dem Volks­fest­platz. Wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren ist auf dem Herbst­floh­markt aller­lei zu fin­den. Von Klei­dung in nahe­zu allen Grö­ßen über Geschirr bis hin zu Ste­reo­an­la­gen oder Lam­pen. Es ist für jeden etwas dabei und jeder­mann kann hier etwas abstau­ben. Eine Teil­nah­me am Herbst­floh­markt ist aus­schließ­lich mit Vor­anmel­dung mög­lich. Das dafür not­wen­di­ge Anmel­de­for­mu­lar ist auf der Web­site des Floh­markts, www.bayreuther–flohmarkt.de, online gestellt. Auf­grund der aktu­el­len Pan­de­miela­ge kann nur eine begrenz­te Anzahl an Stand­plät­zen ange­bo­ten wer­den, wes­halb eine Vor­re­ser­vie­rung not­wen­dig ist.

Da der Volks­fest­platz am Abend abge­sperrt und gerei­nigt wird, bit­ten die Ver­an­stal­ter dar­um, dass die Stand­plät­ze pünkt­lich abge­baut wer­den und der Volks­fest­platz pünkt­lich geräumt wird. Die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH weist dar­auf hin, dass eine Anmel­dung nur online und nicht tele­fo­nisch oder vor Ort mög­lich ist. Für Besu­cher ist der Floh­markt von 09 – 18 Uhr geöff­net! Da nur 1000 Besu­cher gleich­zei­tig auf den Platz gelas­sen wer­den kön­nen, kann es am Ein­gang zu War­te­zei­ten kom­men. Des­halb jedoch ent­fällt die 3G-Regel sowie eine gene­rel­le Mas­ken­pflicht. Bei engem Kon­takt zu ande­ren Besu­chern oder Beschickern sowie in den Toi­let­ten ist das Tra­gen einer Mas­ke aller­dings erfor­der­lich. Die BMTG bit­tet um Verständnis.

Auf www​.bay​reu​ther​-floh​markt​.de ste­hen zusätz­li­che Infor­ma­tio­nen und die an der Ver­an­stal­tung gel­ten­den Coro­na-Maß­nah­men bereit. Bei wei­te­ren Fra­gen wen­den Sie sich an die Ver­an­stal­tungs­ab­tei­lung der Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH.