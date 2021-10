Wun­sie­del – Am Sams­tag, den 16. Okto­ber, begrüßt Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik die Neu­ge­bo­re­nen der Stadt Wun­sie­del. Für 15:00 Uhr sind alle Babys mit ihren Fami­li­en ein­ge­la­den, die in der Zeit von Sep­tem­ber 2019 bis August 2021 gebo­ren wur­den. Der Ein­lass ist um 14:30 Uhr. Bei einer Tas­se Kaf­fee und einem Stück Kuchen haben die Eltern Gele­gen­heit, sich unter­ein­an­der, aber auch mit den anwe­sen­den Stadt­rä­ten und dem Bür­ger­mei­ster, aus­zu­tau­schen. Wie immer unter­stützt der dm-Markt in Wun­sie­del die Ver­an­stal­tung und hat für jedes Baby ein Geschenk dabei. Eine klei­ne Aus­stel­lung sei­nes Sor­ti­men­tes berei­tet „Der beson­de­re Kin­der­la­den“ vor. Die Groß­ta­ges­pfle­ge wird eine Spiel­ecke auf­bau­en und Kin­der­schmin­ken anbie­ten. Frau Schai­din­ger von der Stadt­bü­che­rei wird mit Bil­der­bü­chern und Tonie­bo­xen eine klei­ne Lese­ecke für Kin­der orga­ni­sie­ren. Auf­grund der aktu­el­len Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men muss bei einer 7‑Tagesinzidenz über 35 die 3G-Rege­lung ein­ge­hal­ten wer­den. Dies bedeu­tet, die Erwach­se­nen müs­sen geimpft, gene­sen oder gete­stet (Schnell­test oder PCR-Test) sein und müs­sen die­sen Nach­weis vor­zei­gen kön­nen. Anmel­dun­gen sind bis zum 13.10.2021 schrift­lich an vanessa.​mauersberger@​wunsiedel.​de oder Tel. 09232/602–119 möglich.