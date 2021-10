Recy­cling durch Her­stel­lung von Biodiesel

Ab sofort besteht am Wert­stoff­hof in Hirschaid die Mög­lich­keit Alt­spei­se­öl und ‑fett aus pri­va­ten Haus­hal­ten abzu­ge­ben. Dazu steht das Sam­mel­sy­stem „Öli“ zur Ver­fü­gung. Es han­delt sich dabei um einen Mehr­weg-Sam­me­lei­mer, der dem System sei­nen Namen gibt. Das Öli-System ermög­licht die sau­be­re und effi­zi­en­te Samm­lung von gebrauch­tem Spei­se­fett bzw. ‑öl und des­sen Ver­wer­tung. Bis zu 3 Liter gebrauch­tes Öl bzw. Fett fasst der Öli-Behäl­ter. Ist der ver­schließ­ba­re Eimer voll, kann er wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten am Wert­stoff­hof in Hirschaid abge­ge­ben und gegen einen lee­ren, sau­be­ren Öli-Behäl­ter ein­ge­tauscht wer­den. Selbst­ver­ständ­lich ist die Abga­be von Ölen in den Ori­gi­nal­ver­packun­gen eben­falls möglich.

Das darf in den Öli-Behälter:

gebrauch­te Frit­tier­fet­te u. Brat­fet­te/-öle

Öle von ein­ge­leg­ten Speisen

But­ter, Mar­ga­ri­ne, Schmalz

ver­dor­be­ne u. abge­lau­fe­ne Spei­se­öle /-fet­te

Raps­öl

Soja­öl

Palm­öl

Kür­bis­kern­öl

Bal­sa­mi­co­öl

Man­del­öl

Avo­ca­do­öl

Sesam­öl

Oli­ven­öl

Distel­öl

Kokos­öl

Wal­nuss­öl

Son­nen­blu­men­öl

Argan­öl

Das darf nicht rein!

kei­ne Mineral‑, Motor- und Schmieröle

kei­ne Kör­per­pfle­ge­öle oder ‑pro­duk­te

ande­re Flüs­sig­kei­ten u. Chemikalien

Mayon­nai­sen, Sau­cen u. Dressings

Holz­la­su­ren

äthe­ri­sche Öle

Sau­na­öle

Bade­zu­sät­ze

son­sti­ge Abfälle

Auf gar kei­nen Fall soll­te man altes Pflan­zen­öl im Aus­guss oder der Toi­let­te ent­sor­gen. Denn zu viel Fett und Öl setzt nicht nur den Roh­ren zu, son­dern auch den Klär­an­la­gen. Ver­stop­fun­gen, Geruchs­bil­dung und Ver­schmut­zung des Kanal­sy­stems kön­nen die teu­re Fol­ge für Ver­brau­cher und Kom­mu­nen sein.

Her­stel­lung von Biodiesel

Aus dem gesam­mel­ten Alt­spei­se­öl und ‑fett wird in einer Anla­ge in Thü­rin­gen ein Grund­stoff für die Pro­duk­ti­on von Bio­die­sel her­ge­stellt. Ein Teil dient auch zur Erzeu­gung von Öko-Strom und Wär­me in Blockheizkraftwerken.

Zunächst erfolgt die Samm­lung nur am Wert­stoff­hof in Hirschaid. Soll­te sich das System posi­tiv ent­wickeln, ist eine Aus­deh­nung auf die ande­ren Wert­stoff­hö­fe im Land­kreis Bam­berg geplant.

Bei Fra­gen ste­hen die Mit­ar­bei­ter des Fach­be­reichs Abfall­wirt­schaft unter den Ruf­num­mern 0951/85–708 bzw. 85–706 sehr ger­ne zur Verfügung.