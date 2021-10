Bur­ge­brach. Am Sams­tag­abend kam ein Audi­fah­rer auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Trep­pen­dorf und Ober­köst nach links von der Fahr­bahn ab und über­schlug sich im Gra­ben. Hier­bei wur­de der 58 Jäh­ri­ge, der unter star­kem Alko­hol­ein­fluss stand, leicht ver­letzt. An sei­nem Sport­wa­gen ent­stand ein Total­scha­den in Höhe von ca. 60000 Euro.