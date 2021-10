Die FO 40 zwi­schen Drai­sen­dorf und Wüsten­stein wird wegen Stra­ßen­bau­ar­bei­ten im Zeit­raum vom 13.10.2021 bis zur Been­di­gung der Bau­ar­bei­ten, läng­stens bis 22.10.2021, für den Durch­gangs­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt.

Die Umlei­tung ver­läuft von Auf­seß kom­mend über Hoch­stahl, Brei­ten­le­sau und Wüsten­stein und ana­log für die Gegenrichtung.

Die Zufahrt der Anwoh­ner und Anlie­ger zu ihren Grund­stücken ist auch wäh­rend der Bau­ar­bei­ten gewährleistet.

ÖPNV Umlei­tung Bus­li­nie 231

Bei der Fahrt um 6:40 Uhr von Drai­sen­dorf nach Eber­mann­stadt Schul­zen­trum ent­fällt die Abfahrt in Drai­sen­dorf, die­se Fahrt star­tet plan­mä­ßig um 6:42 Uhr in Wüsten­stein Berg. Die Fahrt um 6:30 ab Abzwei­gung Hecken­hof nach Eber­mann­stadt star­tet bereits um 6:25 Uhr in Drai­sen­dorf. Schü­ler aus Rau­hen­berg wer­den mit dem Klein­bus zur Abfahrt nach Drai­sen­dorf gebracht. Die Fahr­ten von Eber­mann­stadt nach Drai­sen­dorf bedie­nen die Hal­te­stel­len in ande­rer Rei­hen­fol­ge, die Ankunfts­zei­ten in den ein­zel­nen Orten sind teil­wei­se frü­her, teil­wei­se etwas später.