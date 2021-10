Wegen Arbei­ten am Strom­netz sind die Inter­net­sei­ten des Ver­kehrs­ver­bun­des Groß­raum Nürn­berg (VGN) am Sonn­tag, 10. Okto­ber 2021 vor­aus­sicht­lich von 7 bis 15 Uhr nicht erreich­bar. Davon betrof­fen ist auch die Fahr­plan­aus­kunft des VGN. Infor­ma­tio­nen über die Fahrt­mög­lich­kei­ten gibt es wei­ter­hin in der App VGN Fahr­plan & Tickets sowie unter www​.bay​ern​-fahr​plan​.de. Auch der Kauf von Fahr­kar­ten im VGN Online­shop unter shop​.vgn​.de ist unge­hin­dert möglich.