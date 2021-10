29.10.2021, 18:00 Uhr bis 31.10.2021, 13:00 Uhr, in der Öko­lo­gi­schen Land-Aka­de­mie Feuerstein

NGL (Neu­es Geist­li­ches Lied) ist ein neu­er, moder­ner Kir­chen­lie­der­stil beein­flusst von Popu­lar­mu­sik mit reli­giö­sem Inhalt, der für den Got­tes­dienst­ge­brauch bestimmt ist (für Chö­re, Bands und ein­zel­ne Lie­der­ma­cher). Kein Welt­ju­gend­tag, kei­ne Fir­mung kommt heu­te ohne Neu­es Geist­li­ches Lied­gut aus. Auch beim Papst­be­such sin­gen Zehn­tau­sen­de die­se neu­en Kirchenlieder.

Mit Gleich­ge­sinn­ten Band­mu­sik machen, egal ob mit neu­gie­ri­gen New­co­mern oder erfah­re­nen Exper­ten, Haupt­sa­che Neu­es Geist­li­ches Lied (NGL), Haupt­sa­che Com­bo, Haupt­sa­che „Festi­val reli­giö­ser Lie­der“. Das gan­ze Wochen­en­de über wird der Feu­er­stein gerockt, mit allem, was an Instru­men­ten mit­ge­bracht wird. Das neue Noten­heft der Werk­statt NGL wird durch­for­stet und die besten Lie­der wer­den so ange­eig­net, dass sie in das Festi­val­kon­zert in der Jugend­burg mit ein­ge­bracht wer­den kön­nen. Über das Kurs­pro­gramm hin­aus erfolgt eine Betei­li­gung am spe­zi­el­len Festi­val­pro­gramm im Jugend­haus Burg Feu­er­stein. Die Klas­si­ker-Com­bo ist die idea­le Kom­bi­na­ti­on aus dem Flair des Festi­vals reli­giö­ser Lie­der und dem Stan­dard der Erwach­se­nen­bil­dung. In Koope­ra­ti­on mit der Werk­statt NGL und in Zusam­men­ar­beit mit dem Jugend­haus Burg Feuerstein.

Anmel­dung: bis 20.10.2021

Kosten: 181,00 € Erwachsene

Die Gebüh­ren ent­hal­ten die Kurs­ko­sten, Über­nach­tung und Voll­ver­pfle­gung in Bio-Qua­li­tät (DE-ÖKO-006).

Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter: Öko­lo­gi­sche Land-Aka­de­mie Feu­er­stein, 91320 Eber­mann­stadt, Tel. 09194 73630 oder per E‑Mail: zentrale@​oela-​feuerstein.​de.