Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt für den Land­kreis 71,4 und für die Stadt Bay­reuth 81,0. Der Inzi­denz­wert ist laut Robert-Koch-Insti­tut (RKI) im Land­kreis (Vor­tag: 61,7)

und in der Stadt (Vor­tag: 70,2) ange­stie­gen. Seit dem Vor­tag sind 20 neue posi­ti­ve Coro­na-Test­ergeb­nis­se ein­ge­gan­gen, 13 aus dem Land­kreis und sie­ben aus dem Stadt­ge­biet ein­ge­gan­gen. Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 5.196 und in der Stadt Bay­reuth 3.864 Per­so­nen posi­tiv auf das Coro­na-Virus SARS-CoV‑2 gete­stet. Heu­te sind im Land­kreis 107 und in der Stadt Bay­reuth 106 Per­so­nen nach­weis­lich mit die­sem Coro­na-Virus infi­ziert. Als gene­sen gel­ten 4.934 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 3.648 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf SARS-CoV‑2 vor­ge­le­gen hatte.

Aus dem Land­kreis sind bis­her 155 und aus der Stadt Bay­reuth 110 Per­so­nen an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 verstorben.

Coro­na-Impf­stand und ‑Impf­quo­te

In Stadt und Land­kreis Bay­reuth beträgt, Stand 7. Okto­ber 2021, die Anzahl der voll­stän­di­gen Imp­fun­gen ins­ge­samt 118.403. Ins­ge­samt wur­den bis­lang 1.834

Auf­fri­schimp­fun­gen vor­ge­nom­men. Die Anzahl der Imp­fun­gen durch Betriebs­ärz­te ist nicht genau bekannt, da die­se dem Land­kreis nicht gemel­det wer­den müssen.

Die aus den vor­lie­gen­den Zah­len berech­ne­te Impf­quo­te beträgt für Stadt und Land­kreis Bay­reuth bei voll­stän­di­gen Imp­fun­gen 66,78 Prozent.