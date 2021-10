Schutz vor gefälsch­ten Testergebnissen

Ab 11. Okto­ber wer­den Coro­na-Tests kosten­pflich­tig. Dann müs­sen die mei­sten Men­schen an den Test­stel­len bezah­len, wenn sie sich testen las­sen wol­len. Gera­de Unge­impf­te und nicht-gene­se­ne Men­schen sind auf ein­wand­freie Test­ergeb­nis­se ange­wie­sen. Und auch zum Schutz für ande­re soll­te es bei den Testun­gen kor­rekt und pro­fes­sio­nell zuge­hen. Doch immer wie­der gibt es Fäl­le, bei denen dubio­se Anbie­ter aus der Situa­ti­on Pro­fit zie­hen. Zum Bei­spiel berech­nen sie die Durch­füh­rung des Tests, obwohl sie nicht berech­tigt sind, ein Test­zer­ti­fi­kat auszustellen.

„Wir ver­las­sen uns dar­auf, dass bei einer Ver­an­stal­tung, einem Restau­rant­be­such oder einem Ter­min beim Fri­seur die 3G-Regel ange­wen­det wird, also die Besu­cher einen Nach­weis vor­le­gen müs­sen, dass sie geimpft, gene­sen oder gete­stet sind. Dabei ver­trau­en wir dar­auf, dass die jewei­li­gen Nach­wei­se auch kor­rekt und gül­tig sind“, so Jür­gen Kel­ler, Dienst­stel­len­lei­ter bei den Johan­ni­tern in Ober­fran­ken. „Doch wenn Anbie­ter ohne Aus­bil­dung oder Berech­ti­gung durch das regio­na­le Gesund­heits­amt und aus fal­scher Moti­va­ti­on Tests anbie­ten, ist das zum Scha­den für uns allen. Denn es besteht die Gefahr, dass das Virus sich wei­ter ausbreitet.“

In Bay­ern kön­nen nur Test­stel­len, die durch das regio­na­le Gesund­heits­amt zuge­las­sen sind, Coro­na-Tests abrech­nen und Test­zer­ti­fi­ka­te aus­stel­len. Der Fach­mann gibt Tipps, um sich vor ungül­ti­gen Test­zer­ti­fi­ka­ten zu schützen:

Das Ergeb­nis der Testung muss auf Wunsch als digi­ta­les Zer­ti­fi­kat über die Coro­na-Warn-App abruf­bar sein.

Man soll­te hell­hö­rig wer­den, wenn der Preis für einen Schnell­test oder PCR-Test unge­wöhn­lich hoch liegt. Noch ste­hen die genau­en Prei­se nicht fest. Ver­mut­lich wer­den sie für einen Schnell­test zwi­schen 15 und 30 Euro liegen.

Wei­ter­hin soll­te man acht dar­auf geben, dass die Hygie­ne­stan­dards ein­ge­hal­ten sind und bei der Test­durch­füh­rung ent­spre­chen­de Schutz­klei­dung getra­gen wird. Das bedeu­tet, dass beim Test­ab­strich min­de­stens FFP2-Mas­ken oder ver­gleich­ba­re Atem­schutz­mas­ken, geeig­ne­te Schutz­hand­schu­he sowie Schutz­kit­tel und Schutz­bril­len oder Visie­re getra­gen wer­den. Die Deut­sche Gesetz­li­che Unfall­ver­si­che­rung hat die wich­tig­sten Fra­gen und Ant­wor­ten auf­ge­führt: www​.dguv​.de/​d​e​/​p​r​a​e​v​e​n​t​i​o​n​/​c​o​r​o​n​a​/​f​a​q​_​g​e​s​a​m​t​u​e​b​e​r​s​i​c​h​t​/​f​a​q​_​s​c​h​n​e​l​l​t​e​s​t​s​/​i​n​d​e​x​.​jsp

Auf der Beschei­ni­gung zum Test­ergeb­nis müs­sen fol­gen­de Anga­ben doku­men­tiert sein: Anga­ben zur Test­per­son, zum Test­durch­füh­ren­den, die Bezeich­nung des ver­wen­de­ten Tests inklu­si­ve Her­stel­ler­an­ga­be. Außer­dem muss ange­ge­ben sein, wel­cher Test wur­de durch­ge­führt wur­de, das meint zum Bei­spiel ein Schnell­test oder ein Selbst­test unter Anlei­tung. Und natür­lich muss auf der Beschei­nung das Ergeb­nis des Tests auf­ge­führt sein. Gül­tig sind übri­gens nur Tests, die auf der Liste des Bun­des­in­sti­tuts für Arz­nei­mit­tel und Medi­zin­pro­duk­tie geli­stet sind. Die Liste ist hier ein­seh­bar: www​.bfarm​.de/​D​E​/​M​e​d​i​z​i​n​p​r​o​d​u​k​t​e​/​A​u​f​g​a​b​e​n​/​S​p​e​z​i​a​l​t​h​e​m​e​n​/​A​n​t​i​g​e​n​t​e​s​t​s​/​_​n​o​d​e​.​h​tml

Außer­dem lohnt sich auch ein Blick auf die Sei­te des regio­na­len Gesund­heits­am­tes, die oft­mals eine Über­sicht geneh­mig­ter Test­stel­len führen.

„Wenn man auf Wunsch das Test­ergeb­nis nicht digi­tal auf die Coro­na-Warn-App bekom­men kann, soll­te man miss­trau­isch wer­den“, sagt Kel­ler. „Dann emp­fiehlt sich eine Nach­fra­ge an das regio­na­le Gesund­heits­amt. Und natür­lich eine wei­te­re Testung bei einem seriö­sen Anbieter.“

Die Johan­ni­ter betrei­ben in Bay­ern zahl­rei­che Impf- und Test­zen­tren. Für alle die­je­ni­gen, bei denen kei­ne med­zi­ni­schen Grün­de gegen eine Imp­fung ste­hen, raten sie zur Imp­fung. „In Bay­ern sind aktu­ell etwas über 60 Pro­zent der Men­schen über zwölf Jah­ren voll­stän­dig geimpft“, erklärt Jür­gen Kel­ler. „Und je schnel­ler wei­te­re Men­schen sich anschlie­ßen, um so schnel­ler bekom­men wir das Virus in den Griff.“