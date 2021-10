Bamberg/​Heroldsbach. Die neue Test­ver­ord­nung, die vom kom­men­den Mon­tag (11.Oktober) an gilt, bringt eine ent­schei­den­de Ände­rung mit sich: Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger haben kei­nen Anspruch mehr auf einen kosten­lo­sen anlass­lo­sen Coro­na-Test – bis auf eini­ge weni­ge Aus­nah­men. Auch bei den Mal­te­sern wer­den Anti­gen-Schnell­tests dann etwas kosten.

„Unse­re Prei­se in den Test­zen­tren in Bam­berg und Herolds­bach bewe­gen sich aller­dings in einem sehr fai­ren Bereich, weil es in erster Linie unser Auf­trag und unser Selbst­ver­ständ­nis ist, Men­schen zu hel­fen“, sagt der Lei­ter die­ser Test­zen­tren, Tobi­as Höl­lein. „Wir wol­len den Men­schen hel­fen, dass sie mög­lichst schnell Gewiss­heit haben. Des­halb betrei­ben wir unser Test­zen­tren auch wei­ter, wäh­rend ande­re Anbie­ter ihre Ange­bo­te inzwi­schen geschlos­sen haben“, betont Höl­lein. Ein Anti­gen-Schnell­test kostet 15 Euro.

In Kür­ze wer­den die Mal­te­ser in Bam­berg und Herolds­bach auch kosten­gün­sti­ge PCR-Tests anbieten.

Wer einen Anti­gen-Schnell­test machen will, loggt sich bit­te wie bis­her auf den Web­sites www​.schnell​test​-bam​berg​.de (Stand­ort Bam­berg) oder https://​mein​test​.brk​.de/​q​u​ick (Stand­ort Herolds­bach) zu sei­nem Wunsch­ter­min ein.

Bit­te nicht ohne Ter­min kommen!

Öff­nungs­zei­ten der Testzentren:

Bam­berg, Moos­stra­ße 69 Herolds­bach, Hir­ten­bach­hal­le (Schloß­str. 28)

Mo/​Do 8 bis 11 Uhr täg­lich 16 bis 19 Uhr

Fr 14 bis 17 Uhr

Sa/​So 9 bis 13 Uhr