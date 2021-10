Die Volks­bank Forch­heim hat für die neu bezo­ge­ne Kin­der­ta­ges­stät­te St. Lau­ren­ti­us in Wim­mel­bach 1.000 Euro gespen­det. Die Genos­sen­schafts­bank unter­stützt damit die Anschaf­fung von Spiel­ma­te­ria­li­en. Unter ande­rem sol­len Rie­sen-Bau­stei­ne zum Durch­klet­tern die Betä­ti­gungs­mög­lich­kei­ten der Kin­der erwei­tern. Die Kita St. Lau­ren­ti­us ist zum Beginn des neu­en Kin­der­gar­ten­jah­res in ihr neu­es Gebäu­de umge­zo­gen. Ein­ge­weiht wur­den die Räum­lich­kei­ten am 3. Oktober.