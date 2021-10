Lands­hut eine Num­mer zu groß

Unse­re Sel­ber Wöl­fe star­te­ten sehr gut in die Par­tie, konn­ten in Füh­rung gehen und hiel­ten gegen die favo­ri­sier­ten Lands­hu­ter sehr gut mit. Erst weni­ge Sekun­den vor der ersten Pau­sen­si­re­ne kam der Aus­gleich durch Lands­hut – aus­ge­rech­net bei Sel­ber Über­zahl. Doch es kam noch dicker: Noch wäh­rend der glei­chen Stra­fe gegen Lands­hut gin­gen die Gäste mit dem zwei­ten Short­han­der gar in Füh­rung. Es folg­ten noch Tref­fer drei und vier im Mit­tel­ab­schnitt. Im Schluss­ab­schnitt schie­nen bei unse­ren Jungs alle Däm­me gebro­chen zu sein. Bock­star­ke Lands­hu­ter zogen ein ums ande­re Mal ihr schnel­les und prä­zi­ses Pass­spiel auf und erziel­ten gna­den­los Tor um Tor. Für unser Wolfs­ru­del heißt es nun, die Leh­ren aus die­ser Nie­der­la­ge zu zie­hen und am Sonn­tag – erneut zu Hau­se – gegen Weiß­was­ser neu anzugreifen.

Rasan­tes erstes Drittel

Der erste Spiel­ab­schnitt gestal­te­te sich äußerst unter­halt­sam. Ein offe­ner Schlag­ab­tausch auf dem Eis als auch auf den Rän­gen. In der 5. Spiel­mi­nu­te ließ Thomp­son sei­ne Far­ben jubeln. Er schloss eine schön her­aus­ge­spiel­te Kom­bi­na­ti­on über Miglio und Boi­ar­chi­nov im Nach­schuss zum Füh­rungs­tref­fer für unse­re Wöl­fe ab. Unse­re Gäste aus Nie­der­bay­ern ant­wor­te­ten mit einer wüten­den Drang­pha­se, dräng­ten unse­re Jungs minu­ten­lang in die Ver­tei­di­gungs­zo­ne, doch Wenin­ger und sei­ne Vor­der­leu­te wuss­ten den mög­li­chen Aus­gleich zu ver­hin­dern. Aber auch unse­re Wöl­fe tauch­ten immer wie­der gefähr­lich vor Lands­huts Schluss­mann Schmidt auf. So zum Bei­spiel erneut Thomp­son in Über­zahl in der 18. Minu­te, doch der Gäste­kee­per reagier­te schnell und konn­te die Schei­be gera­de noch so abweh­ren. Sekun­den vor Ende des Drit­tels jubel­ten dann doch noch die Lands­hu­ter: Ein Break bei Sel­ber Über­zahl schloss Mühl­bau­er durch die Bei­ne von Wenin­ger zum Aus­gleich ab.

Lands­hut dreht das Spiel

Fehl­start für unse­re Wöl­fe im Mit­tel­ab­schnitt: Lands­hut immer noch in Unter­zahl, erneut ein Schei­ben­ver­lust unse­rer Wöl­fe und For­ster erzielt das 1:2. In der 23. Minu­te hat­te Aquin den Aus­gleich auf dem Schlä­ger, doch Schmidt im Gäste­tor blieb Sie­ger. Im Anschluss agier­ten unse­re Wöl­fe erneut in Über­zahl. Die Schei­be lief nun bes­ser und die haar­sträu­ben­den Abspiel­feh­ler blie­ben aus. Der Gäste­tor­hü­ter geriet mehr­fach in Bedräng­nis, wuss­te jedoch einen wei­te­ren Gegen­tref­fer zu ver­hin­dern. In der 27. Minu­te hat­te Miglio eine Break­chan­ce in Unter­zahl, ver­zog die Schei­be jedoch knapp. Bes­ser mach­ten es die Lands­hu­ter: Zunächst erneut For­ster mit einem schö­nen und unhalt­ba­ren Abfäl­scher zum 1:3, dann Saman­ski 27 Sekun­den vor Drit­telen­de zum 1:4‑Pausenstand.

Bei Selb bre­chen alle Dämme

Im Schluss­ab­schnitt ließ Lands­hut Schei­be und Geg­ner lau­fen. Nach dem 1:5 – ein Power­play-Tref­fer durch Alder­son – mach­te Wenin­ger für Wei­de­kamp Platz. Doch auch Wei­de­kamp muss­te noch fünf Gegen­tref­fer ein­stecken, einen davon bei Sel­ber Unter­zahl. Bemer­kens­wert war, dass das Sel­ber Publi­kum unse­rem Team die her­be Nie­der­la­ge nicht krumm­nahm, son­dern das Team mit Stan­ding Ova­tions verabschiedete.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik