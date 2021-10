Nach über 80 Luft­rei­ni­ungs­ge­rä­ten für Kin­der­gär­ten in der Stadt Bay­reuth, wur­den nun auch die ersten 25 Gerä­te auch an Kin­der­ta­ges­stät­ten im Land­kreis Bay­reuth offi­zi­ell über­ge­ben. Der Rota­ry Club Bay­reuth baut damit sein Pro­jekt „Rei­ne Luft für Kin­der­gär­ten“ wei­ter aus und unter­stützt jetzt auch inter­es­sier­te Kin­der­gär­ten in der Regi­on. Mög­lich gemacht hat dies unter ande­rem die VR Bank-Bay­reuth-Hof eG mit einer Spen­de von 10.000 Euro.

Hin­ter dem Pro­jekt „Rei­ne Luft für Kin­der­gär­ten“ des Rota­ry Clubs Bay­reuth steht die Idee, neben den bekann­ten Maß­nah­men zur Viren-Reduk­ti­on in geschlos­se­nen Räu­men, auch tech­nisch die Luft in Kin­der­gär­ten zu rei­ni­gen. Durch die Instal­la­ti­on von Luft­rei­ni­gungs­ge­rä­ten sol­len die Grup­pen­räu­me von Viren bes­ser gerei­nigt wer­den und damit eine Ansteckungs­ge­fahr redu­ziert wer­den. Auch nach der Pan­de­mie kön­nen die­se Gerä­te Viren und Bak­te­ri­en aus der Luft in den Kin­der­gär­ten redu­zie­ren und somit zu einem bes­se­ren Raum­kli­ma bei­tra­gen und damit die Ansteckungs­ge­fahr für ande­re Kin­der­krank­hei­ten, die über Aero­so­le über­tra­gen wer­den, redu­zie­ren. Dazu hat der Rota­ry Club Bay­reuth – in Abstim­mung mit dem Arbeits­schutz der Trä­ger – ent­spre­chen­de Gerä­te beschafft und in den Kin­der­gär­ten auf­stel­len las­sen. Über 100 Gerä­te sind mitt­ler­wei­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth posi­tio­niert und sor­gen im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes für „rei­ne Luft“.

Mög­lich gemacht haben dies sowohl zahl­rei­che Unter­neh­men aus Bay­reuth, als auch die Distrikt-Orga­ni­sa­ti­on von Rota­ry, die sich eben­falls mit einem nam­haf­ten Betrag an dem Pro­jekt betei­ligt hat. Wur­den die bis­he­ri­gen Luft­rei­ni­gungs­ge­rä­te vor allem im Stadt­ge­biet auf­ge­stellt, war es durch eine Spen­de der VR Bank Bay­reuth-Hof eG nun mög­lich, wei­te­re Gerä­te auch für den Land­kreis anzu­schaf­fen. „Die VR Bank unter­streicht damit ihr Enga­ge­ment für Kin­der, vor allem auch für die Regi­on“, so Jür­gen Dün­kel Vor­stand der VR Bank Bay­reuth-Hof eG. Das Pro­jekt soll nun wei­te­ren Unter­neh­men vor­ge­stellt wer­den und damit wei­te­re Mit­tel für die rest­li­chen Kin­der­gär­ten im Land­kreis gesam­melt werden.

Nach Hoch­rech­nung des Rota­ry Clubs Bay­reuth wer­den rund 180 wei­te­re Gerä­te für die Regi­on benö­tigt. Inter­es­sen­ten kön­nen sich an den Rota­ry Club in Bay­reuth wen­den. Spen­den kön­nen auf das Kon­to des Rota­ry Hilfs­werk Bay­reuth e.V. über­wie­sen werden.