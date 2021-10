Am Frei­tag, den 19. Novem­ber 2021 läu­tet das Fran­ken­wald­thea­ter in der Alten Schu­le, Staf­fel 2 in Stadt­stein­ach die Weih­nachts­zeit ein und prä­sen­tiert das frän­ki­sche Mund­art­stück „Weih­nach­d­salbd­raum“ von und mit Rai­ner Dohlus



Die Weih­nachts­gans im Rohr ver­kohlt. Im Ess­zim­mer sitzt die hung­ri­ge Ver­wandt­schaft. Ihr Jüng­ster ver­wü­stet mit sei­ner neu­en Was­ser­pi­sto­le das Wohn­zim­mer. Opa spricht nicht mehr mit Ihnen, weil Sie ihn beim Christ­baum­schmücken kri­ti­siert haben. Und im Radio mel­den sie gera­de, dass am Hei­lig­abend wie­der ein Ehe­mann mit einer Pisto­le Amok gelau­fen ist. Und Ihnen wäre auch gra­de danach … Ja, dann haben Sie ihn: den Weihnachtskoller!

Aber das muss nicht sein! Sim­pli­fy X–mas lau­tet die Devi­se! Ent­schleu­ni­gen Sie die Weih­nachts­zeit! Erfah­ren Sie, wie Sie im Glüh­we­indunst der Vor­weih­nachts­zeit Ihr Über­le­ben sichern! Wapp­nen Sie sich vor der end­lo­sen Flut von Weih­nachts­fei­ern und Weih­nachts­märk­ten! Ler­nen Sie, den gna­den­lo­sen Geschenk­an­sprü­chen Ihrer Lie­ben zu begeg­nen! Ver­ges­sen Sie den weih­nacht­li­chen Kom­merz­wahn und über­las­sen Sie das Schen­ken getrost den Pro­fis: ein Blick in die Logi­stik­zen­tra­le von Weih­nachts­mann und Christ­kind zeigt, wie fort­schritt­lich hier heu­te gear­bei­tet wird!

Kar­ten gibt es ab sofort im Vor­ver­kauf bei der Bäcke­rei Will (Markt­platz Stadt­stein­ach) oder unter 09225–956333 bzw. frankenwaldtheater@t‑online.de. Da der Thea­ter­abend zu den aktu­ell gel­ten­den Schutz- & Hygie­ne­maß­nah­men durch­ge­führt wird, gibt es begrenz­te Plät­ze – also schnell sein.

Frän­ki­sches Mund­art­ka­ba­rett von und mit Rai­ner Dohlus: „Weih­nach­d­salbd­raum“