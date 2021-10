4.280 Gramm – so viel haben Abdul­lah, Hus­sein und Zein­ab Al-Bou­sta­ni bei ihrer Geburt auf die Waa­ge gebracht. Zusam­men. In der 31. Schwan­ger­schafts­wo­che, also rund neun Wochen vor dem Geburts­ter­min, hat Balhas Douha die bei­den Jun­gen und deren Schwe­ster per Kai­ser­schnitt zur Welt gebracht.

„Wir freu­en uns sehr, dass es der Mut­ter und den Kin­dern den Umstän­den ent­spre­chend gut geht“, sagt Prof. Dr. Tho­mas Rupprecht, Direk­tor der Kin­der­kli­nik und Lei­ter des Per­na­tal­zen­trums der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. Als Peri­na­tal­zen­trum Level I ist die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH spe­zia­li­siert auf die Betreu­ung von Risi­ko­schwan­ger­schaf­ten und ‑gebur­ten, hält nicht nur ent­spre­chen­des Fach­per­so­nal – Medi­zi­ner und Pfle­ge­kräf­te mit Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on auf dem Gebiet der Gynä­ko­lo­gie und Neo­na­to­lo­gie – vor, son­dern bil­det sie auch aus.

Den­noch: So klein die drei Geschwi­ster waren, so groß war die Her­aus­for­de­rung, vor die ihre Ent­bin­dung und die anschlie­ßen­de Betreu­ung das Team des Peri­na­tal­zen­trums gestellt hat.

„Eine Dril­lings­schwan­ger­schaft bis zum Geburts­ter­min aus­zu­tra­gen, ist kaum rea­li­stisch“, sagt Prof. Chri­stoph Mund­hen­ke, Direk­tor der Frau­en­kli­nik. Sein Team und er haben die wer­den­de Mut­ter ab dem zwei­ten Schwan­ger­schafts­drit­tel in enger Zusam­men­ar­beit mit dem nie­der­ge­las­se­nen Gynä­ko­lo­gen betreut und auch die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen der Kin­der­kli­nik früh ein­ge­bun­den, denn: Die größ­te Her­aus­for­de­rung ist es, zum Zeit­punkt der Geburt das rich­ti­ge Team vor Ort zu haben. Und das gilt im Fal­le einer Mehr­lings­schwan­ger­schaft vor allem für das Team der Kin­der­kli­nik. „Ohne deren umfas­sen­den Rück­halt hat­ten wir die Ent­bin­dung nicht durch­füh­ren kön­nen“, sagt Prof. Mundhenke.

„Für die Ent­wick­lung der Kin­der zählt jeder Tag, den sie gut ver­sorgt im Mut­ter­laib ver­brin­gen. Die Geburt zögert man daher hin­aus, so lan­ge es ohne Risi­ko für Mut­ter und Kin­der geht“, sagt Mund­hen­ke. Im Umkehr­schluss heißt das: Wenn es ris­kant wird, muss es unter Umstän­den schnell gehen. Ein Team, das zeit­glich drei früh­ge­bo­re­ne Kin­der ver­sor­gen könn­te, stand also für den Ernst­fall auf Abruf bereit. 24 Stun­den, sie­ben Tage die Woche.

Eine Bereit­schaft, die die Kin­der­kli­nik nur durch Enga­ge­ment jen­seits gül­ti­ger Dienst­plä­ne stem­men kann. Als es soweit ist, ste­hen im Ope­ra­ti­ons­saal neben dem ent­bin­den­den Gynä­ko­lo­gen, dem Anäs­the­si­sten und dem OP-Team auch drei Fach­ärz­te für Kin­der und Jugend­me­di­zin mit einer neo­na­to­lo­gi­schen Zusatz­aus­bil­dung und sechs Pfle­ge­kräf­te mit einer ent­spre­chen­den Qua­li­fi­ka­ti­on auf die­sem Gebiet. Moha­med Ahmed, Assi­stenz­arzt der Frau­en­kli­nik, steht der wer­den­den Mut­ter, die ursprüng­lich aus dem Liba­non stammt, außer­dem als Dol­met­scher zur Sei­te. „Die ver­trau­te Spra­che hat der wer­den­den Mut­ter vie­le Unsi­cher­hei­ten genom­men und die Situa­ti­on für alle ent­spannt“, sagt Prof. Mundhenke.

„Aus fach­li­cher Sicht ist es genau die Art von Zusam­men­ar­beit und Her­aus­for­de­rung, für die wir mit unse­rem Team hier im Peri­na­tal­zen­trum Level I ste­hen“, sagen Prof. Chri­stoph Mund­hen­ke und Prof. Tho­mas Rupprecht. „Wir kön­nen das und wir wol­len das.“ Aller­dings sagt Rupprecht auch klar: Mit den tat­säch­li­chen Res­sour­cen, so wie sie die Kran­ken­haus­fi­nan­zie­rung der­zeit vor­sieht, ist es nicht zu machen. „Rund die Häl­fe der Kosten ent­ste­hen in einem Peri­na­tal­zen­trum, weil Kom­pe­ten­zen für den Ernst­fall vor­ge­hal­ten wer­den“, sagt Rupprecht. Das der­zei­ti­ge DRG-System bil­de aber eben die­se umfas­sen­de Bereit­schaft nicht ab und füh­re zu Spar­zwän­gen in der Kin­der­heil­kun­de. Die Vor­schlä­ge des Baye­ri­schen Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­ums, die Päd­ia­trie durch Zuschüs­se zu unter­stüt­zen oder aus dem gän­gi­gen DRG-System aus­zu­glie­dern, hält Prof. Rupprecht daher für unver­zicht­bar, um eine kom­pe­ten­te Betreu­ung ins­be­son­de­re bei Risi­ko­schwan­ger­schaf­ten lang­fri­stig zu gewähr­lei­sten. Die Kli­nik­di­rek­to­ren sind sich einig: „Wir wol­len ein zuver­läs­si­ger Part­ner für wer­den­de Eltern und nie­der­ge­las­se­ne Ärz­te sein und jun­gen Medi­zi­nern und Pfle­ge­kräf­ten ein inter­es­san­tes Berufs- und Aus­bil­dungs­feld bieten.“