Die Außen­stel­le Bay­reuth der Auto­bahn GmbH des Bun­des lässt an der A 73 in den Anschluss­stel­len Brei­ten­güß­bach-Mit­te und Brei­ten­güß­bach­Süd Sanie­rungs­ar­bei­ten durch­füh­ren. Die Arbei­ten begin­nen am Mon­tag, den 11. Okto­ber 2021, und dau­ern bis Don­ners­tag, den 14. Okto­ber 2021, und wer­den jeweils zwi­schen 18 Uhr und ca. 6 Uhr des Fol­ge­ta­ges durchgeführt.

Die Sanie­rungs­ar­bei­ten umfas­sen die Erneue­rung der Deck­schicht an den Anschluss­stel­len, die Ende der acht­zi­ger Jah­re fer­tig gestellt wur­den. Die Maß­nah­me ist drin­gend not­wen­dig und dient der Erhal­tung der Verkehrssicherheit.

Die Arbei­ten wer­den in ein­zel­nen Teil­stücken im Zeit­raum von Mon­tag, den 11. Okto­ber 2021, bis Don­ners­tag, den 14. Okto­ber 2021, immer nachts von 18 Uhr bis ca. 6 Uhr des Fol­ge­ta­ges durch­ge­führt. Der Ver­kehr wird ein­spu­rig an den Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten vor­bei­ge­lei­tet. Die Anschluss­stel­le Brei­ten­güß­bach-Mit­te in Fahrt­rich­tung Lich­ten­fels muss dabei in der Nacht vom 11. auf den 12. Okto­ber und in Fahrt­rich­tung Bam­berg vom 12. auf den 13. Okto­ber gesperrt wer­den. Die Anschluss­stel­le Brei­ten­güß­bach-Süd in Fahrt­rich­tung Bam­berg muss in der Nacht vom 13. auf den 14. Okto­ber gesperrt wer­den. Wir bit­ten jeweils auf die benach­bar­ten Anschluss­stel­len auszuweichen.

Für die auf­tre­ten­den Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen bit­tet die Auto­bahn GmbH des Bun­des alle betrof­fe­nen Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und um erhöh­te Vor­sicht im Baustellenbereich.