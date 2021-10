Wun­sie­del – Die Stadt Wun­sie­del hält wie­der ihre jähr­li­chen Bür­ger­ver­samm­lun­gen ab. Über­schrei­tet die Zahl an Neu­in­fek­tio­nen mit dem Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 je 100.000 Ein­woh­ner inner­halb von sie­ben Tagen den Wert von 35 im Land­kreis Wun­sie­del, so ist der Zugang nur sol­chen Per­so­nen gestat­ten, die im Sin­ne des § 2 Nr. 2, 4, 5 der COVID-19 Schutz­maß­nah­men-Aus­nah­men­ver­ord­nung geimpft, gene­sen oder gete­stet sind.

Fol­gen­de The­men­schwer­punk­te wer­den in den ein­zel­nen Bür­ger­ver­samm­lun­gen behandelt:

Wun­sie­del Mon­tag, 11. Okto­ber um 19:00 Uhr

in der Fichtelgebirgshalle

The­ma: Ver­kehrs- und Park­platz­si­tua­ti­on in der Innenstadt

Bern­stein Mitt­woch, 13. Okto­ber um 19:30 Uhr

im „Grü­nem Baum“

The­ma: Geh­weg­sa­nie­rung und ‑her­stel­lung

Holen­brunn Don­ners­tag, 14. Okto­ber um 19:30 Uhr

im Lang Bräu Saal

The­ma: Aktu­el­le Ent­wick­lun­gen im Energiepark

Hil­den­bach Diens­tag, 19. Okto­ber um 19:30 Uhr

im Dorf­ge­mein­schafts­haus

The­ma: Was­ser­ver­sor­gung der Vordor­fer und Hil­den­ba­cher Bürger

Schön­brunn Mitt­woch, 20. Okto­ber um 19:30 Uhr

im „Saal­frank“

The­ma: Neu­bau der Kin­der­ta­ges­stät­te in Schönbrunn

Fra­gen, Wün­sche und Anträ­ge, die in der Bür­ger­ver­samm­lung offi­zi­ell behan­delt wer­den sol­len, bit­ten wir im Vor­feld bei der Stadt­ver­wal­tung Wun­sie­del per Mail an buergermeister@​wunsiedel.​de oder Tel.: 09232/602–102, einzureichen.