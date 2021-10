Anmel­dung erforderlich

Geschich­ten und Genuss ver­bin­det die Erleb­nis­tour am 24. Okto­ber. Die Tour in und rund um das frän­ki­sche Fach­werk dau­ert ca. 4,5 Stun­den. Der Exper­te Anton Zenk beant­wor­tet Fra­gen wie: Wer leb­te in den Bau­ern­häu­sern, wo arbei­te­ten Hand­wer­ker und Mül­ler? Wie ent­wickel­te sich ein Dorf? Nach der Dorf­füh­rung geht es zu einem sel­te­nen Natur­phä­no­men, das typisch für den Natur­raum ist – einer stei­ner­nen Rin­ne. Die Genuss­bot­schaf­te­rin Adel­gun­de Gagel arran­giert zum Ende der Erleb­nis­tour einen frisch zube­rei­te­ten, hand­werk­li­chen frän­ki­schen Gaumenschmaus.

Eck­da­ten zur Tour:

Start: 10.00 Uhr am Kirch­platz im Kleukheim

Dau­er: ca. 4,5 Stunden

Wan­de­rung: ca. 8 km

Kosten: 35 € / Person

Anmel­dun­gen sind auf der Home­page der Volks­hoch­schu­le des Land­kreis unter www​.vhs​-lif​.de mög­lich. Schnell sein lohnt sich!

Alle Ter­mi­ne und Infor­ma­tio­nen wei­te­rer Erleb­nis­tou­ren der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura fin­den Sie im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der für den Land­kreis Lich­ten­fels (www​.kalen​der​.ober​main​-jura​.de).