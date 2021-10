Flo­ri­an von Brunn, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der SPD-Land­tags­frak­ti­on und Chef der baye­ri­schen SPD, hat sich bei einem Besuch in Coburg am Mitt­woch über die gro­ßen Bau­pro­jek­te in der Vestestadt kun­dig gemacht. Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sauer­teig, Land­rat Seba­sti­an Strau­bel und Regio­med-Chef Alex­an­der Schmidt­ke infor­mier­ten ihn im Bei­sein von MdL Micha­el Busch über den Neu­bau des Kli­ni­kums Coburg.

Sauer­teig stell­te die Über­le­gun­gen von Stadt und Land­kreis zum Neu­bau des Kli­ni­kums vor als zen­tra­le Säu­le in der Gesund­heits­ver­sor­gung der Regi­on. Trotz För­de­rung durch den Frei­staat Bay­ern sei der Neu­bau ein finan­zi­el­ler Kraft­akt für kom­mu­na­le Haus­hal­te von Stadt und Land­kreis, erklär­te der OB. Auch bräch­ten Pro­jek­tie­rung und Bean­tra­gun­gen die hie­si­gen Ver­wal­tun­gen und Regio­med an ihre Gren­zen. Land­rat Seba­sti­an Strau­bel beton­te, dass die Bela­stun­gen die Hand­lungs­fä­hig­keit der Städ­te und Gemein­den im Land­kreis bedroh­ten. Schmidt­ke warn­te davor, dass die bun­des­po­li­ti­schen Bestre­bun­gen zur Ent­wick­lung von medi­zi­ni­schen Fach­zen­tren zu Lasten von gut auf­ge­stell­ten Stand­or­ten in länd­li­chen Regio­nen gingen.

Von Brunn begrüß­te das „muti­ge Pro­jekt“. Die Land­tags­frak­ti­on ste­he für gleich­wer­ti­ge gesund­heit­li­che Vor­sor­ge in den Zen­tren wie auch in den länd­li­chen Regio­nen. Aus Sicht der Land­tags­frak­ti­on der SPD müss­ten sowohl Inve­sti­ti­ons­ko­sten als auch lau­fen­de Kosten sicher­ge­stellt wer­den. Busch for­der­te, dass die Zeit­dau­er des För­der­ver­fah­rens redu­ziert wer­den muss.

Auf dem Prinz-Albert-Cam­pus besich­tig­te von Brunn mit dem OB, dem Kanz­ler der Hoch­schu­le, Mat­thi­as Kai­ser, und Jochen Flohr­schütz, dem Geschäfts­füh­rer von Zukunft​.Coburg​.Digi​tal die Kühl­hal­le, die im kom­men­den Früh­jahr in Betrieb gehen wird. Sauer­teig und Kai­ser war­ben für Unter­stüt­zung der Pla­nun­gen der Hoch­schu­le auf dem ehe­ma­li­gen Schlacht­hof-Are­al. „Ohne die ent­spre­chen­den Mit­tel vom Frei­staat kann hier nichts vor­an­ge­hen“, sag­te der OB. Bis Ende 23 soll neben der Schlacht­hof­vil­la das erste Hoch­schul-Gebäu­de eröff­net wer­den, erläu­ter­te Kaiser.