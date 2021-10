Vor­be­richt Her­ren 1

Nach der Nie­der­la­ge auf der Ziel­ge­ra­den kämp­fen die Her­ren 1 des ATS Kulm­bach Bas­ket­ball um den ersten Sieg in der Bay­ern­li­ga Nord gegen die Long­horns Her­zo­gen­au­rach. Die Mann­schaft aus der ADI­DAS-Stadt ist in der Sai­son 19–20 in die Bay­ern­li­ga auf­ge­stie­gen und somit ein völ­lig unbe­schrie­be­nes Blatt für die Kulm­ba­cher Basketballer.

Für die Jung­bau­er-Trup­pe gilt es nun aus den Feh­lern des ver­gan­ge­nen Spiels zu ler­nen und mit den Fans im Rücken den ersten Sai­son­sieg zu fei­ern. Noch unge­wiss ist dage­gen der Ein­satz von Spiel­ma­cher Mar­cus Mal­lanik, der noch mit Bles­su­ren aus dem Auf­takt­spiel zu kämp­fen hat. Sei­ne Rol­le müss­te auf die Mann­schaft und ins­be­son­de­re auf die Jugend­spie­ler Mat­thi­as Schnei­der und Moritz Gareis ver­teilt werden.

ATS Kulm­bach Basketball:

Mat­thi­as Schnei­der, Tim Ondra, Chri­sti­an Schu­berth, Tim Koths, Moritz Gareis, Ramon Arlt, Niklas Jung­bau­er, Ste­fan Pas­sing, Mar­cus Mal­lanik?, Leo­nard Mitchell

Fol­gen­de Heim­spie­le fin­den am Wochen­en­de in der CVG-Hal­le statt:

Sams­tag, 9.Oktober 14 Uhr: Damen­mann­schaft gegen BBC Coburg

Sams­tag, 9.Oktober 18 Uhr: Her­ren­mann­schaft 1 gegen Long­horns Herzogenaurach

Sonn­tag, 10.Oktober 11 Uhr: Her­ren­mann­schaft 2 gegen BBC Coburg

Sonn­tag, 10.Oktober 15 Uhr: Her­ren­mann­schaft 3 gegen TV Weismain

Wich­ti­ger Hin­weis: Ein­lass nur mit Nach­weis von 3G (kei­ne Selbst­tests zugelassen!)