Der Mal­te­ser Schul­be­gleit­dienst unter­stützt Kin­der und Jugend­li­che in Schu­len, Kin­der­gär­ten und Kin­der­ta­ges­stät­ten, damit die­se die dort gestell­ten Anfor­de­run­gen mög­lichst selbst­stän­dig erfül­len und somit am Gemein­schafts- und Unter­richts­ge­sche­hen teil­neh­men kön­nen. Für die­se wich­ti­ge Auf­ga­be suchen die Mal­te­ser drin­gend einen Indi­vi­du­al­be­glei­ter (m/​w/​d) für den Kin­der­gar­ten in Ebrach im Land­kreis Bamberg.

„Wer sich für die Arbeit mit Kin­dern inter­es­siert und Spaß an beglei­ten­den und unter­stüt­zen­den­den Tätig­kei­ten hat, der wird mit die­ser Stel­le sehr viel Freu­de haben“, sagt LeaM­a­ria Mar­ti­ni (Ver­wal­tung Schul­be­gleit­dienst). Die Teil­zeit­stel­le umfasst in etwa 15 bis 20 Stun­den in der Woche.

Zu den Auf­ga­ben gehört in erster Linie die Beglei­tung eines Kin­des mit gei­sti­ger und kör­per­li­cher Behin­de­rung. Der Mit­ar­bei­ten­de soll dem Kind in lebens­prak­ti­schen Din­gen hel­fen, sei­ne sozia­le Inter­ak­ti­on und Kom­mu­ni­ka­ti­on för­dern und es sozi­al wie emo­tio­nal unter­stüt­zen. Mit dem Team der Ein­rich­tung fin­det ein regel­mä­ßi­ger Aus­tausch zu Zie­len und Durch­füh­rung der Indi­vi­du­al­be­glei­tung statt. Die Ver­gü­tung erfolgt nach AVR-Cari­tas. Die Beschäf­ti­gung in einem fami­li­en­freund­li­chen Arbeits­be­reich bringt zudem attrak­ti­ve Arbeits­zei­ten mit sich.

„Wir suchen Men­schen, die bereits Erfah­rung in der Arbeit mit Kin­dern haben. Eine päd­ago­gi­sche Aus­bil­dung ist wün­schens­wert, aber kei­ne Vor­aus­set­zung“, betont Mar­ti­ni. Die Bewer­be­rin oder der Bewer­ber soll­te Orga­ni­sa­ti­ons­ta­lent und gute Deutsch­kennt­nis­se Mal­te­ser Hilfs­dienst e.V. in der Erz­diö­ze­se Bam­berg mit­brin­gen sowie über hohe sozia­le und kom­mu­ni­ka­ti­ve Kom­pe­ten­zen, über Ein­füh­lungs­ver­mö­gen, Zuver­läs­sig­keit und Krea­ti­vi­tät verfügen.

Wer Kin­dern also ein wert­vol­ler Beglei­ter im All­tag sein will, bewirbt sich bit­te bei Mal­te­ser Hilfs­dienst gGmbH, Schul­be­gleit­dienst, Hafen­stra­ße 49, 90451 Nürn­berg bzw. per E‑Mail an schulbegleitung.​nuernberg@​malteser.​org