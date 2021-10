Am 1.09.2021 star­te­te Fran­ken­bau­fi unter www​.fran​ken​bau​fi​.de als erster regio­na­ler Bau­fi­nan­zie­rungs­ver­gleich für die Regi­on Fran­ken – weil regio­nal ein­fach bes­ser ist

Eine Immo­bi­lie zu kau­fen oder zu bau­en, gehört zu den wich­tig­sten Mei­len­stei­nen im Leben. Eine nicht sorg­fäl­tig aus­ge­wähl­te Bau­fi­nan­zie­rung kann schnell meh­re­re tau­send Euro mehr kosten.

Hier kom­men die Finan­zie­rungs­pro­fis von Frankenbaufi24 ins Spiel. Exklu­siv für die Regi­on Fran­ken fin­den wir die besten regio­na­len und über­re­gio­na­len Finan­zie­rungs­lö­sun­gen pas­send für unse­re Kunden.

Die Finan­zie­rungs­be­ra­ter Tho­mas Schi­mann und Chri­stoph Altem­ei­er sind seit nun mehr als 20 Jah­ren in der Welt der Kre­di­te zu Hau­se. Sie ver­ste­hen sich nicht als eine Bank, son­dern viel­mehr als Ver­mitt­ler zwi­schen Bank und Häuslebauer.

„Der Trend geht zum Ver­glei­chen“, weiß Finanz­fach­mann Tho­mas Schi­mann. Frü­her sei Bau­fi­nan­zie­rung viel­fach so abge­lau­fen: Die künf­ti­gen Bau­her­ren spra­chen bei ihrer Haus­bank vor, beka­men ein Ange­bot, und so wur­de die Finan­zie­rung dann fest­ge­zurrt. Heu­te wer­de, wie eigent­lich in allen Lebens­be­rei­chen, viel mehr ver­gli­chen, ergänzt Chri­stoph Altem­ei­er. Und eben auch, wenn es um die Bau­fi­nan­zie­rung geht.

War­um ist die Haus­bank nicht immer die beste Wahl? Es gibt Ban­ken die z.B. sehr gute Kon­di­tio­nen in kur­zen Zins­bin­dun­gen haben, aber kei­ne Absi­che­rung über die gesam­te Lauf­zeit anbie­ten. Dann gibt es wie­der­um Ban­ken, die nur 6–12 Mona­te bereit­stel­lungs­freie Zeit anbie­ten, ande­re eben aber auch 18–24 Mona­te. Es gibt Ban­ken, die finan­zie­ren Kun­den nur mit sehr guter Boni­tät und sehr hohem Eigen­ka­pi­tal­ein­satz und dann gibt es wie­der­um Ban­ken die einen kosten­lo­sen Til­gungs­satz­wech­sel anbieten.

Das Pro­blem hier­bei ist nun, dass jede Bank natür­lich nur Ihre Pro­duk­te ver­kau­fen möch­te und so sicher nicht auf ande­re Finan­zie­rungs­lö­sun­gen auf­merk­sam macht.

Genau hier bie­tet Frankenbaufi24 Unter­stüt­zung an, denn wir ken­nen die Kon­di­tio­nen von zahl­rei­chen regio­na­len und über­re­gio­na­len Ban­ken und hel­fen, durch die ver­schie­de­nen Klau­seln, Bestim­mun­gen und Bedin­gun­gen die pas­sen­de Lösung für unse­re Kun­den zu finden.

Zudem möch­ten wir unse­ren Kun­den durch kosten­lo­se Bau­her­ren­aben­de und Infor­ma­ti­ons­aben­de infor­mie­ren und ihnen einen regio­na­len Ein­blick in die Finan­zie­rungs­welt geben.

Unse­re Info­aben­de bezie­hen sich auf regio­na­le Bau­ge­bie­te, z.B. Neu­bau­ge­biet Debert in Eber­mann­stadt, Neu­bau­ge­bie­te in Forch­heim und Ker­s­bach und wei­te­re regio­na­le Finan­zie­rungs­the­men im Raum Ober­fran­ken / Fran­ken. Kosten­lo­se Anmel­dung und wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.fran​ken​bau​fi​.de

Kon­takt­da­ten

FrankenBauFi24 – Altem­ei­er & Schi­mann GbR

Chri­stoph Altem­ei­er und Tho­mas Schimann

Pretz­fel­der Stra­ße 16, 91320 Ebermannstadt

Tele­fon: 09194–229907

E‑Mail: info@​frankenbaufi.​de

Web­site: www​.fran​ken​bau​fi​.de