Coburg. Das Kir­che-Kun­ter­bunt-Team lädt am 09 Okto­ber 10 Uhr zum näch­sten Got­tes­dienst in der Moriz­kir­che ein. Am Sams­tag, den 9. Okto­ber ist es soweit. Die Kir­che Kun­ter­bunt lädt von 10–13 Uhr zu kun­ter­bun­ten Krea­tiv­sta­tio­nen, einer Fei­er­zeit und einem guten, ein­fa­chen Mit­tag­essen in die Moriz­kir­che ein. Es wird getobt, geba­stelt, expe­ri­men­tiert, gemalt, gesun­gen und gefei­ert. The­ma ist „Ich bin das Licht der Welt“. Um Anmel­dung unter http://​www​.kiku​co​.de wird gebe­ten, die Teil­neh­mer­zahl begrenzt ist. Die Cobur­ger Kir­che Kun­ter­bunt ist eine Koope­ra­ti­on der Kir­chen­ge­mein­de St. Moriz, der Johan­nes­kir­che und des CVJM Coburg.