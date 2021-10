Gruß­wort für die Fest­schrift zum 75. Jubi­lä­um des The­re­sian­ums Bamberg

Sehr geehr­te Damen und Herren,

lie­be Schulfamilie!

“Bil­dung ist etwas Wun­der­ba­res. Doch soll­te man sich von Zeit zu Zeit dar­an erin­nern, dass wirk­lich Wis­sens­wer­tes nicht gelehrt wer­den kann.“ Oscar Wil­de hat dies ein­mal gesagt und trifft damit den Kern des­sen, was “unser“ The­re­sia­num Bam­berg so beson­ders macht. Hier ler­nen Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne weit mehr ken­nen als Lehr­buch­wis­sen. Die Freu­de an der Gemein­schaft, Mit­mensch­lich­keit und Soli­da­ri­tät sind zen­tra­le Wer­te, die hier nicht nur ver­mit­telt, son­dern gelebt werden.

Als staat­lich aner­kann­tes Spät­be­ru­fe­nen­gym­na­si­um und eines von nur sechs Kol­legs in Bay­ern kommt dem The­re­sia­num eine gro­ße Bedeu­tung in der baye­ri­schen Bil­dungs­land­schaft zu. Aus ganz unter­schied­li­chen Grün­den geht nicht jeder Schü­ler den direk­ten Weg. Hier im The­re­sia­num erhal­ten jun­ge Men­schen eine wei­te­re Chan­ce, die Hoch­schul­rei­fe zu erlan­gen. Des­halb ist es enorm wich­tig, die­se beson­de­re Schul­form für die Zukunft zu sichern.

Wir kön­nen nun das 75. Jubi­lä­um fei­ern, doch waren erst vor weni­gen Jah­ren erheb­li­che Anstren­gun­gen not­wen­dig, um die dro­hen­de Schlie­ßung des The­re­sian­ums abzu­wen­den. Ich bin nach­hal­tig dank­bar, dass dies gelun­gen ist. Mit den Cari­tas-Schu­len Würz­burg konn­te ein neu­er Schul­trä­ger gefun­den wer­den, der sowohl die­ses wich­ti­ge Bil­dungs­an­ge­bot als auch den beson­de­ren Geist die­ser Schu­le erhal­ten möchte.

Das The­re­sia­num hat sich stets durch einen sehr sen­si­blen Umgang mit sei­nen Schü­lern aus­ge­zeich­net. Basis des­sen ist das ideel­le Erbe der Hei­li­gen The­re­sia von Lisieux, die Patro­nin und Namens­ge­be­rin die­ser Schu­le. Ihre Bot­schaft kann uns auch heu­te noch stär­ken und in ihrem Sin­ne des „klei­nen Wegs“ kön­nen wir ganz ein­fach damit begin­nen: “Ein Lächeln ist ein Licht, das Leben und Hoff­nung sicht­bar macht.“

Freu­en wir uns gemein­sam dar­über, das 75-jäh­ri­ge Bestehen die­ser wun­der­ba­ren Schu­le fei­ern zu kön­nen. Alles Gute für die Zukunft und wei­ter­hin viel Freu­de am wert­schät­zen­den Mit­ein­an­der wün­sche ich der gesam­ten Schulfamilie.

Ihre

Mela­nie Huml

Land­tags­ab­ge­ord­ne­te für die Regi­on Bamberg

Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­rin für Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten und Internationales