Wegen Kran­ar­bei­ten kann die Wies­ba­de­ner Stra­ße zwi­schen der Stra­ße Schmalau und der Steinacher Stra­ße am Frei­tag, 8. Okto­ber 2021 ab 8.00 bis 16.00 Uhr nicht befah­ren wer­den. Die Linie 290 fährt Umlei­tung über die Gie­ße­ner Stra­ße. Die Hal­te­stel­le Schmalau Rich­tung Am Weg­feld und die Hal­te­stel­len Steinacher Stra­ße wer­den nicht bedient. Als Ersatz dient die Hal­te­stel­le Schmalau der Infra Fürth und die ein­ge­rich­te­ten Ersatz­hal­te­stel­len in der Steinacher Haupt­stra­ße kurz vor dem Kreu­zungs­be­reich Steinacher Hauptstraße/​Wiesbadener Straße.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Stadt­bus­ver­kehr unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen