Brief­mar­ken-Samm­ler Gemein­schaft Strul­len­dorf e.V.

Die Samm­ler­ge­mein­schaft von Brief­mar­ken und Ansichts­kar­ten ver­an­stal­tet zum ersten Mal nach ein­ein­halb ihre Bör­se bzw. den Groß­tausch­tag. Am Sonn­tag den 17.Oktober 2021 von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr fin­det der GTT in der Haupt­s­moor­hal­le in Strul­len­dorf bei Bam­berg statt. Mit über 120 Mit­glie­der ist die BSG einer der

Größ­ten in Bay­ern. Seit über 37 Jah­ren bemüht sich der Ver­ein jähr­lich einen Tausch­tag zu hal­ten. Selbst­ver­ständ­lich sind eini­ge Händ­ler aus ganz Bay­ern anwe­send. Vie­le Samm­ler­freun­de aus vie­len Ver­ei­nen sind wie­der anwe­send und bie­ten ihr Tausch­an­ge­bot an. Seit Jah­ren sind auch vie­le Ansichts­kar­ten­samm­ler vor­han­den bzw. suchen nach neu­en inter­es­san­ten Samm­ler­ob­jek­ten. Auch die Samm­ler­freun­de der Stif­tung Bahn­so­zi­al­werk BSW Bam­berg neh­men dar­an teil. Für den frän­ki­schen Phil­ate­li­sten ist das die größ­te Ver­an­stal­tung weit und breit. Eine Biblio­thek von über 170 Fach­ka­ta­lo­gen sowie alle phil­ate­li­sti­schen Prüf­ge­rä­te von den ein Samm­ler träumt stellt der Ver­ein sei­nen Samm­lern zur Ver­fü­gung. Infor­ma­ti­on und Aus­kunft erteilt ger­ne der 1.Vorsitzende unter 0951 23217 oder 017650525910.

Es gibt jede Men­ge Schman­kerl zu sehen. Hier eines alte Ansichts­kar­te aus dem Jahr 1898 „Echt gelau­fen“: EIne alte Ansichts­kar­te aus dem Jahr 1898 „Echt gelau­fen“ aus der Samm­lung von A. Kai­ser / Repro: Privat

Wich­tig: Zutritt nur nach 3‑G Regeln !!!!Bit­te dem­entspre­chend die Aus­wei­se und Nach­wei­se vorlegen