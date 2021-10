Fet­te, bass­la­sti­ge, tanz­ba­re und hand­ge­mach­te Loop-Musik

- Drum’n’Bass – Reg­gae – Dub­step – Ska – Bal­kan – Dub –

Kon­rad Kue­chen­mei­ster ist einer der fes­selnd­sten Künst­ler der­zeit. Er ver­bin­det tra­di­tio­nel­les Musik­er­hand­werk mit der Tech­nik des neu­en Jahr­hun­derts und schafft so aber­wit­zi­ge Kon­zer­te. Er steht allein auf der Büh­ne und trotz­dem klingt es wie eine kom­plet­te Band. Dank Loo­p­sta­ti­on kein Pro­blem und die wird von Kon­rad Kue­chen­mei­ster aus dem Eff­eff beherrscht.

Mit sei­nen Loo­p­sta­ti­ons nimmt Kon­rad Kue­chen­mei­ster sei­ne Stim­me und Beat­box, sei­ne Instru­men­te und manch­mal auch das Publi­kum live auf. Mit die­sen Auf­nah­men „Loo­ps“ kre­iert er Songs, Impro­vi­sa­tio­nen und mit Effek­ten ver­setz­te, groo­vi­ge Beats zum Abfei­ern. Der in Ber­lin leben­de Loo­p­künst­ler, der u.a. schon als offi­zi­el­ler Sup­port Act von „Dub FX“ oder von „Manu Chao“ in Bra­si­li­en auf der Büh­ne stand, benutzt kei­ne Vor-Auf­ge­nom­men Sam­ples, was jedes Kon­zert ein­zig­ar­tig macht.

https://​www​.kon​rad​-kue​chen​mei​ster​.de/

8.10.2021, 20 Uhr

Jun­ges Thea­ter Forch­heim, Kasern­stra­ße 9, 91301 Forchheim

Prei­se: 16 €, ermä­ßigt 15 € | VVK 15 €, ermä­ßigt 14 € (inkl. VVK- und Systemgebühren)

Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B.

NN-Ticket-Point Forch­heim, Horn­schuch­al­lee 7 (09191/722011),

Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 21 (09191/3515930)

Sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de