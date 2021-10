Bad Staf­fel­stein. Lan­ge Zeit waren auch für die Hel­fe­rin­nen und Hel­fer des Tech­ni­schen Hilfs­werks Bad Staf­fel­stein kame­rad­schaft­li­che Tref­fen und sozia­le Ver­an­stal­tun­gen pan­de­mie­be­dingt nicht mög­lich. Umso grö­ßer war die Freu­de, dass ein kurz­fri­stig orga­ni­sier­tes Fami­li­en­fest am ver­gan­ge­nen Sonn­tag – natür­lich unter Ein­hal­tung der 3G-Regeln – statt­fin­den konn­te. Einen schö­nen und gemüt­li­chen Sonn­tag­nach­mit­tag ver­brach­ten die Bad Staf­fel­stei­ner Hel­fe­rin­nen und Hel­fer zusam­men mit Ange­hö­ri­gen auf dem Gelän­de der THW-Unter­kunft in Wolfs­dorf. Für das leib­li­che Wohl war mit Piz­za aus dem Piz­zao­fen, Kaf­fee- und Kuchen, Pop­corn frisch aus der Maschi­ne sowie dem Besuch eines Eis­wa­gens bestens gesorgt. Für die Jüng­sten war aber sicher­lich die Hüpf­burg in Form eines THW-Fahr­zeugs die größ­te Attraktion.

Neben den ech­ten gro­ßen blau­en Ein­satz­fahr­zeu­gen natür­lich. Davon hat es für den Orts­ver­band inner­halb der letz­ten zwei Jah­re gleich drei Neu­an­schaf­fun­gen gege­ben. Da eine Fahr­zeug­wei­he für den LKW mit Lade­bord­wand, den Mann­schafts­trans­port­wa­gen und dem Mehr­zweck­ge­rä­te­wa­gen bis­her nicht mög­lich war, wur­de dies nachgeholt.

Zusam­men mit dem eben­falls neu erhal­te­nen Gabel­stap­ler und der neu­en Hub­ar­beits­büh­ne beka­men die neu­en Ein­satz­mit­tel im Rah­men einer klei­nen Fei­er­stun­de von Not­fall­seel­sor­ger Simon Cro­ner und Kreis­feu­er­wehr­seel­sor­ger Alfred Bern­hard Got­tes Segen. Natür­lich duf­te auch die Ehrung lang­jäh­ri­ger Mit­glie­der nicht feh­len. So wur­den Chri­sto­pher Bay­er, Rudolf Schwei­bold, Peter Weiß und Bri­git­te Pel­k­ner für ihre 10jährige Mit­glied­schaft im Tech­ni­schen Hilfs­werk aus­ge­zeich­net. Manue­la Seel­mann, Patrick Pel­k­ner, Flo­ri­an Reich, Mar­kus Schmitt und Ken­neth Bon­sell dür­fen auf 20 Jah­re in der THW-Fami­lie zurück­blicken und Ste­fan Seel­mann wur­de für 40 Jah­re Dienst im Orts­ver­band Bad Staf­fel­stein geehrt.