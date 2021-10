Mit Gül­tig­keit ab Mitt­woch, 06.10.2021 ändert sich der Bau­stel­len­fahr­plan Linie 226 erneut. Die Fahrt um 7:08 Uhr von Mo-Fr ab Egloff­stein Bus­bahn­hof nach Grä­fen­berg Schulzentrum/​Bahnhof wird von Egloff­stein Bus­bahn­hof bis incl. Abzwei­gung Grä­fen­ber­ger­hüll durch­ge­hend um 3 Minu­ten frü­her gelegt, die neue Abfahrt in Egloff­stein Bus­bahn­hof ist um 7:05 Uhr. Die Zei­ten an den Hal­te­stel­len Grä­fen­berg Schul­zen­trum und Bahn­hof blei­ben unver­än­dert. Der Anschluss in Egloff­stein Bus­bahn­hof von Linie 222 aus Rich­tung Ober­tru­bach kom­mend wird sichergestellt.