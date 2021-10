Frau Michae­la Zeitz wird zum Win­ter­se­me­ster 2021/22 die Lei­tung der Kin­der­chö­re an der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik über­neh­men und das Fach auch in der Leh­re ver­tre­ten. Sie tritt damit die Nach­fol­ge von Frau Ger­ti Rich­ter, die nach 30 Jah­ren ver­dienst­vol­len Wir­kens in den Ruhe­stand gegan­gen ist, an. Michae­la Zeitz hat in Mün­chen und Augs­burg Ele­men­ta­re Musik­päd­ago­gik und Gesang stu­diert und ver­fügt über umfang­rei­che Erfah­rung in der Arbeit mit Kin­der­chö­ren aller Alters­stu­fen. Dane­ben ist sie als Kon­zert­sän­ge­rin aktiv und unter­rich­tet an der Uni­ver­si­tät Bam­berg das Fach Gesang. Die Pro­ben der Kin­der- und Spat­zen­chö­re begin­nen in Form eines Eltern-Kind-Events am 20. und 21. Oktober.

