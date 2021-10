Das Grau-in-Grau des Tages hat sich am frü­hen Abend doch noch in schö­ne Foto­mo­ti­ve ver­wan­delt. Auf­ge­nom­men am Main-Donau-Kanal zwi­schen Möh­ren­dorf und Baiersdorf.

Von unse­rem Leser Joa­chim Grögor