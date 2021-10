Die Gemein­de­wer­ke Hem­ho­fen stel­len zum Jah­res­en­de ihren Strom­ver­trieb ein und über­ge­ben ihre rund 2.300 Kun­din­nen und Kun­den an den Öko-Ener­gie­ver­sor­ger NATUR­STROM, der von Eggols­heim aus arbei­tet und damit in der Nach­bar­schaft aktiv ist. Zeit­gleich wird das ört­li­che Strom­netz von der Bay­ern­werk Netz GmbH übernommen.

Unab­hän­gi­ge Gemein­de­wer­ke und klei­ne Stadt­wer­ke sehen sich mehr und mehr kom­ple­xen ener­gie­wirt­schaft­li­che Her­aus­for­de­run­gen gegen­über. Es sind vor allem die immer neu­en regu­la­to­ri­schen Auf­la­gen, die den klei­nen Ener­gie­an­bie­tern das Leben schwer machen. In letz­ter Zeit kom­men zudem rapi­de stei­gen­de Ener­gie­prei­se als Bela­stung hin­zu. Die Gemein­de Hem­ho­fen hat des­halb beschlos­sen, ihr Geschäft ein­zu­stel­len. In einem Aus­schrei­bungs­ver­fah­ren hat sich für die zukünf­ti­ge Strom­be­lie­fe­rung in Hem­ho­fen die NATUR­STROM AG durchgesetzt.

Es war ein Bün­del von Vor­tei­len, das zur Ent­schei­dung zu Gun­sten von NATUR­STROM führ­te. Neben der mehr als 20-jäh­ri­gen Erfah­rung als Strom­lie­fe­rant über­zeug­te vor allem die allei­ni­ge Ver­wen­dung von rege­ne­ra­ti­ven Ener­gien in Zei­ten des Kli­ma­schut­zes, aber nicht min­der die ziel­stre­bi­ge Umset­zung dezen­tra­ler und bür­ger­na­her Ener­gie­ver­sor­gungs­kon­zep­te. „Ziel von NATUR­STROM ist seit jeher der Aus­bau nicht nur der Erneu­er­ba­ren Ener­gien son­dern auch der dezen­tra­len Ener­gie­wen­de zusam­men mit den Bür­gern und Gemein­den. Auch in Hem­ho­fen wer­den ab Janu­ar mit jeder Kilo­watt­stun­de gelie­fer­tem Strom 0,25 Cent in einen För­der­topf für Ener­gie­wen­de- und Nach­hal­tig­keits­pro­jek­te vor Ort flie­ßen“, erläu­tert NATUR­STROM-Vor­stands­vor­sit­zen­der Dr. Tho­mas Banning.

Hem­ho­fen wech­selt zu ech­tem Ökostrom

Für die Hemhofener:innen bedeu­tet der Schritt gleich­zei­tig einen Wech­sel zu 100 Pro­zent ech­tem Öko­strom, ohne dass sie dafür etwas tun müs­sen. regio­nal­strom Hem­ho­fen ist ech­ter Öko­strom – zudem im Schwer­punkt in der Regi­on erzeugt. Über die Hälf­te des Öko­stroms stammt aus dem nahe­ge­le­ge­nen Bür­ger­so­lar­park Utten­reuth mit einer instal­lier­ten Lei­stung von 7,2 MWp, der sich im sel­ben Land­kreis befin­det. Die NATUR­STROM AG betreibt die­sen zusam­men mit über 400 Bür­ge­rin­nen und Bür­gern aus drei regio­na­len Bür­ger­en­er­gie-Genos­sen­schaf­ten. Die regio­na­le Her­kunft ist mit Regio­nal­nach­wei­sen des Umwelt­bun­des­am­tes belegt.

Lang­fri­sti­ge Zusam­men­ar­beit mit der Gemeinde

Die Zusam­men­ar­beit der Gemein­de Hem­ho­fen mit NATUR­STROM soll zukünf­tig wei­ter aus­ge­baut wer­den. So kön­nen über die Ein­füh­rung eines Ener­gie­bei­ra­tes in Hem­ho­fen sowohl Ver­tre­ter der Gemein­de­ver­wal­tung und des Gemein­de­ra­tes als auch Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zusam­men mit NATUR­STROM einen Weg für mehr Kli­ma­schutz gehen und an einer akti­ven Gestal­tung der Ener­gie­wen­de im Ort mit­wir­ken. „Wir haben mit NATUR­STROM einen Part­ner gefun­den, der unse­re Kun­din­nen und Kun­den wei­ter­hin zuver­läs­sig zu einem fai­ren Preis belie­fert, und das trotz der aktu­ell enorm stei­gen­den Ener­gie­prei­se. Wir freu­en uns, dass wir in die­ser lang­fri­stig ange­streb­ten Zusam­men­ar­beit über den Ener­gie­bei­rat gemein­sam noch wei­te­re Ideen zum Wohl der Bür­ger, der Gemein­de und der Umwelt ent­wickeln und umset­zen kön­nen“, kom­men­tiert Lud­wig Nagel, 1. Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Hemhofen.

Schwe­re Zei­ten für klei­ne Energieversorger

„Auch wir freu­en uns über die gefun­de­ne Lösung und die zukünf­ti­ge Zusam­men­ar­beit“, so Dr. Ban­ning. „Lei­der wer­den auf­grund der aktu­el­len Rah­men­be­din­gun­gen in abseh­ba­rer Zeit noch mehr klei­ne­re Stadt- und Gemein­de­wer­ke vor der Fra­ge ste­hen, ob und wie sie ihren Weg fort­set­zen kön­nen. Statt dann das Geschäft an einen der gro­ßen Kon­zer­ne zu über­ge­ben, ist eine Zusam­men­ar­beit mit uns die bes­se­re Alter­na­ti­ve. Denn wir küm­mern uns um eine wirk­lich zukunfts­fä­hi­ge Ener­gie­ver­sor­gung vor Ort auf Basis der Erneu­er­ba­ren Ener­gien. Wir sind nach­hal­tig aus­ge­rich­tet und arbei­ten wirt­schaft­lich, aber nicht wie bör­sen­no­tier­te Kon­zer­ne mit Gewinn­ma­xi­mie­rung. Wir sind, da bin ich mir sicher, der rich­ti­ge Part­ner für wei­te­re Gemein­den, die ihre Ener­gie­ver­sor­gung, nicht nur beim Strom, son­dern auch in der Wär­me­ver­sor­gung und mit neu­er Mobi­li­tät auf die Zukunft ein­stel­len wollen.“

Die NATUR­STROM AG hat ihren zweit­größ­ten Stand­ort im ober­frän­ki­schen Eggols­heim, Haupt­sitz ist Düs­sel­dorf. Das Unter­neh­men wur­de 1998 in Düs­sel­dorf gegrün­det und ver­sorgt mehr als 300.000 Haus­hal­te, Unter­neh­men und Insti­tu­tio­nen mit natur­strom, natur­strom bio­gas und nach­hal­ti­ger Wär­me. Damit ist NATUR­STROM der größ­te unab­hän­gi­ge Öko­strom­an­bie­ter in Deutsch­land. Dane­ben setzt das Unter­neh­men auf den kon­se­quen­ten Aus­bau dezen­tra­ler, erneu­er­ba­rer Ener­gien. Über 300 Öko-Kraft­wer­ke wur­den durch Mit­wir­kung von NATUR­STROM bis­lang umge­setzt, davon sehr vie­le in Fran­ken. Unter ande­rem zäh­len dazu Solar­parks in Utten­reuth und Eggols­heim, zwei Bür­ger-Wind­parks bei Scheß­litz und das Nah­wär­me­netz mit nach­hal­ti­ger Heiz­zen­tra­le in Hal­lern­dorf. Zudem rea­li­siert NATUR­STROM ver­brauchs­na­he, sek­tor­über­grei­fen­de Ver­sor­gungs­lö­sun­gen: von der öko­lo­gi­schen Nah­wär­me­be­lie­fe­rung in länd­li­chen Kom­mu­nen über Mie­ter­strom bis hin zu Strom‑, Wär­me- und E‑Mobilitätsangeboten für mit­tel­stän­di­sche Betrie­be oder gan­ze Quar­tie­re. Mehr als 400 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter brin­gen an 13 Stand­or­ten die Ener­gie­wen­de vor­an. Für ihre Vor­rei­ter­rol­le wur­de die NATUR­STROM AG viel­fach aus­ge­zeich­net, u. a. mit dem Euro­päi­schen Solarpreis.