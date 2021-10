Senio­ren gehen mit guter Lau­ne in den Herbst

Sozia­le Kon­tak­te sind im Alter ein wich­ti­ger Fak­tor, um gesund und glück­lich zu blei­ben, weiß Alters­for­scher Sven Voel­pel von der Jacob Uni­ver­si­tät Bre­men und rät zu täg­li­chem Aus­tausch mit Fami­lie, Freun­den oder Bekann­ten. Auch die zahl­rei­chen Nach­bar­schafts­hil­fen tra­gen zu einem fröh­li­chen Mit­ein­an­der bei.

Doch was tun bei einem Tref­fen? Gesprä­che sind wert­voll, aber manch­mal wäre eine net­te, neue Idee schön. Jede Men­ge Ideen zum Aus­pro­bie­ren bie­ten die Beschäf­ti­gungs­ki­sten für Senio­ren des Land­krei­ses Coburg. Für jeden ist etwas dabei: Spie­le zum Lachen oder Raten, Anre­gun­gen zum Gespräch oder Erin­nern, Gerä­te für ein­fa­che Bewe­gungs­übun­gen oder ein­fach Geschich­ten zum Vor­le­sen, um gemein­sam in Erin­ne­run­gen zu schwelgen.

„Die Idee ent­stand in der Pan­de­mie­zeit, um etwas gegen die Ein­sam­keit älte­rer Men­schen zu unter­neh­men. Mit zwei Kisten haben wir ange­fan­gen. Die Reso­nanz ist so gut, dass wir jetzt fünf Kisten und ein Bin­go­spiel ver­lei­hen“, erklärt Esther Fied­ler, geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­kraft am Land­rats­amt Coburg, die den Kisten­ver­leih betreut.

Für jeden ist etwas dabei: Ob jung geblie­be­ne Senio­rin oder im hohen Alter, ob beweg­lich wie ein Turn­schuh oder kör­per­lich ein­ge­schränkt, mit oder ohne Demenz. Eine Über­sicht über den Inhalt der Kisten bie­tet der Ver­leih­ka­ta­log, der im Land­rats­amt erhält­lich ist. Ein Anruf genügt, Esther Fied­ler hilft ger­ne mit Tipps weiter.

Wer kann die Beschäf­ti­gungs­ki­sten ausleihen?

Nach­bar­schafts­hil­fen, Senio­ren­grup­pen, Senio­ren­treffs, Betreu­ungs­grup­pen, pfle­gen­de Angehörige

Was kostet das?

Es muss ledig­lich eine Kau­ti­on hin­ter­legt werden.

Wo erhal­te ich Infos und kann die Ideen­ki­ste ausleihen?

Im Land­rats­amt Coburg, Fach­be­reich Senio­ren, Tel: 09561/ 514‑2501 oder 514‑2520 oder per Mail an: esther.​fiedler@​landkreis-​coburg.​de oder senioren@​landkreis-​coburg.​de