René Bor­bo­nus gab in einem kurz­wei­li­gen und hoch­ka­rä­ti­gen Vor­trag kon­kre­te Tipps für eine kla­re und über­zeu­gen­de Kom­mu­ni­ka­ti­on in der IT-Bran­che. Posi­ti­ve Reso­nanz nach erster Präsenzveranstaltung.

Das IT-Unter­neh­me­re­vent gehört zu den Höhe­punk­ten für Unternehmer:innen und Entscheidungsträger:innen in Ober­fran­ken. In die­sem Jahr sprach der renom­mier­te Rhe­to­ri­ker René Bor­bo­nus über das The­ma Klar­heit. In einem kurz­wei­li­gen und hoch­ka­rä­ti­gen Vor­trag erhiel­ten die Gäste kon­kre­te Tipps für eine kla­re und über­zeu­gen­de Kommunikation.

„Klar­heit in der Spra­che und der Kom­mu­ni­ka­ti­on mit Mit­ar­bei­ten­den sowie Kun­din­nen und Kun­den ist gera­de auch in der IT-Bran­che immer wie­der ein The­ma“, sag­te der Vor­sit­zen­de des IT-Clu­sters Hans Ulrich Gru­ber in sei­ner Begrü­ßung. Des­halb habe der Vor­stand sich für das The­ma Klar­heit und den Refe­ren­ten Bor­bo­nus ent­schie­den. Die­ser fand gleich zu Beginn dra­sti­sche Wor­te. „Jedes Jahr ster­ben Men­schen an schlech­ter Kom­mu­ni­ka­ti­on“, zitier­te er eine Über­schrift aus der Süd­deut­schen Zei­tung. Gemeint war die man­geln­de Kom­mu­ni­ka­ti­on etwa im medi­zi­ni­schen Bereich oder in Bezug auf Maschi­nen. Hier kann kla­re Kom­mu­ni­ka­ti­on tat­säch­lich Leben ret­ten. In ande­ren Berei­chen zum Bei­spiel im Beruf oder Pri­vat­le­bens kann eine kla­re Kom­mu­ni­ka­ti­on das Leben erheb­lich erleich­tern in Form von bes­se­ren Bezie­hun­gen oder erhöh­ter Effizienz.

Eine kla­re Kom­mu­ni­ka­ti­on steht im Zusam­men­hang mit per­sön­li­cher Klar­heit, meint Bor­bo­nus. Des­halb stell­te er den Anwe­sen­den zu Beginn sei­nes Vor­trags drei Wege zur Klar­heit vor. Der erste Weg sei die Ent­schleu­ni­gung: „Klar­heit braucht Zeit und Ruhe“, sag­te Bor­bo­nus. „Heut­zu­ta­ge ver­ar­bei­ten wir Men­schen so vie­le Infor­ma­tio­nen, dass wir kogni­tiv müde sind.“

Der zwei­te Weg zur Klar­heit sei Distanz: „Wir müs­sen nicht zu allen Din­gen etwas sagen. Manch­mal reicht es, Din­ge und Men­schen ein­fach sein zu las­sen.“ Der drit­te Punkt ist: „Memen­to mori. – Geden­ke, dass Du sterb­lich bist. Wir ver­dan­ken dem Tod die Begren­zung, wes­halb wir über die Aus­ge­stal­tung des Lebens nach­den­ken“, sag­te der Experte.

Bot­schaf­ten so auf­bau­en, dass sie beim ande­ren ankommen

Rhe­to­ri­sche Klar­heit, die Fähig­keit Bot­schaf­ten so auf­zu­bau­en, dass sie beim ande­ren ankom­men, war das wei­te­re The­ma des kurz­wei­li­gen Vor­trags. Hier­für hat­te Bor­bo­nus die „KESS-For­mel“ mit­ge­bracht. Schulz von Thuns hat die­se For­mel ent­wickelt. „Um gemäß der KESS-For­mel zu spre­chen, soll­test du vor allem kurz, ein­fach, sti­mu­lie­rend und struk­tu­riert spre­chen“, sag­te der Refe­rent. Das sei für Gesprä­che oder auch Vor­trä­ge wich­tig. Wie dies in der Pra­xis gelin­gen kann, zeig­te der erfah­re­ne Rhe­to­rik­trai­ner anhand zahl­rei­cher Beispiele.

So erleb­ten die Anwe­sen­den einen anre­gen­den Vor­trag mit vie­len prak­ti­schen Tipps für mehr sprach­li­che Klar­heit. Ins­ge­samt war es wie­der ein rund­um gelun­ge­nes IT-Unter­neh­me­re­vent nach lan­ger Pau­se in Prä­senz inklu­si­ve per­sön­li­chem Networking.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Ver­an­stal­tun­gen und zum IT-Clu­ster gibt es online: www​.it​-clu​ster​-ober​fran​ken​.de