Das Impf­zen­trum Erlan­gen/Er­lan­gen-Höchstadt hat ab 1. Okto­ber neue, regel­mä­ßi­ge Öff­nungs­zei­ten: Diens­tag, Mitt­woch und Don­ners­tag hat das Impf­zen­trum künf­tig immer von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöff­net. Wer sich im bay­ern­wei­ten Por­tal www​.impf​zen​tren​.bay​ern regi­striert oder unter 09131/86–6500 anruft, erhält umge­hend einen Impf­ter­min. Auch ohne Anmel­dung und Ter­min ist eine Imp­fung mög­lich, dann kann es ggfs. jedoch zu War­te­zei­ten kom­men. In der Regel wer­den wahl­wei­se die Impf­stof­fe von BioNTech/​Pfizer und John­son & John­son ange­bo­ten. Am Mitt­woch, den 6. Okto­ber steht von 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr zusätz­lich der Impf­stoff von Moder­na zur Ver­fü­gung. Auf­grund der zurück­ge­gan­ge­nen Nach­fra­ge und der Vor­ga­ben der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung hat das Impf­zen­trum bis auf Wei­te­res Frei­tag bis Mon­tag geschlos­sen. Das Impf­zen­trum ist zudem wei­ter­hin mit mobi­len Teams in Stadt und Land­kreis unter­wegs. Die Ter­mi­ne sind ohne Anmel­dung offen für alle ab 12 Jah­ren. Bei allen Ter­mi­nen wird der Impf­stoff von BioNTech/​Pfizer und John­son & John­son ange­bo­ten. Die Ter­mi­ne im Überblick:

Mon­tag, 4. Okto­ber, Erlan­gen Arca­den ( Nürn­ber­ger Stra­ße 7, 91052 Erlan­gen ), 15:00 bis 19:00 Uhr

), 15:00 bis 19:00 Uhr Diens­tag, 5. Okto­ber, Erlan­gen Arca­den ( Nürn­ber­ger Stra­ße 7, 91052 Erlan­gen ), 15:00 bis 19:00 Uhr

), 15:00 bis 19:00 Uhr Mitt­woch, 6. Okto­ber, Bür­ger­saal Herolds­berg ( Haupt­stra­ße 104, 90562 Herolds­berg ), 15:00 bis 18:00 Uhr

), 15:00 bis 18:00 Uhr Mitt­woch, 6. Okto­ber, Erlan­gen Arca­den ( Nürn­ber­ger Stra­ße 7, 91052 Erlan­gen ), 15:00 bis 19:00 Uhr

), 15:00 bis 19:00 Uhr Don­ners­tag, 7. Okto­ber, Markt­platz Adels­dorf ( Markt­platz, 91325 Adels­dorf ), 14:00 bis 18:00 Uhr

), 14:00 bis 18:00 Uhr Frei­tag, 8. Okto­ber, Erlan­gen Arca­den ( Nürn­ber­ger Stra­ße 7, 91052 Erlan­gen ), 12:00 bis 20:00 Uhr

), 12:00 bis 20:00 Uhr Frei­tag, 8. Okto­ber, Park­platz vor dem Ein­kaufs­zen­trum Alte Zie­ge­lei ( Alte Zie­ge­lei 1, 91080 Spar­dorf ), 14:00 bis 18:00 Uhr

), 14:00 bis 18:00 Uhr Sams­tag, 9. Okto­ber, Erlan­gen Arca­den ( Nürn­ber­ger Stra­ße 7, 91052 Erlan­gen ), 12:00 bis 20:00 Uhr

), 12:00 bis 20:00 Uhr Sams­tag, 9. Okto­ber, Park­platz vor der Apo­the­ke A3 Heß­dorf ( Im Gewer­be­park 4, 91093 Heß­dorf ), 14:00 bis 18:00 Uhr

Mit­zu­brin­gen sind sowohl im Impf­zen­trum als auch bei den Son­der­ak­tio­nen ein Aus­weis­do­ku­ment und – falls vor­han­den – der Impf­pass. Bei Min­der­jäh­ri­gen ist eine Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung eines Erzie­hungs­be­rech­tig­ten nötig. Die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on (STI­KO) emp­fiehlt seit 16. August, Jugend­li­che ab 12 Jah­ren zu imp­fen. Im Impf­zen­trum und bei Son­der­ak­tio­nen wer­den auf Wunsch der Eltern und des Kin­des Jugend­li­che ab 12 Jah­ren mit dem Impf­stoff von BioNTech/​Pfizer geimpft. Dazu ist die Beglei­tung durch min­de­stens ein Eltern­teil erfor­der­lich. Ab 16 Jah­ren genügt die schrift­li­che Zustim­mung eines Erziehungsberechtigten.

Das Tele­fon­team des Impf­zen­trums unter 09131/86–6500 steht zu fol­gen­den Zei­ten zur Ver­fü­gung: Diens­tag, Mitt­woch, Frei­tag von 8 bis 16 Uhr, Don­ners­tag von 8 bis 18 Uhr und Sams­tag von 8 bis 14 Uhr. Sonn­tags und mon­tags ist die Hot­line nicht besetzt. Eine Fremd­spra­chi­ge Hot­line ist an fol­gen­den Tagen geschal­tet: Diens­tag, 12 bis 14 Uhr: Ara­bisch und Fran­zö­sisch, Mitt­woch, 12 bis 14 Uhr: Tür­kisch, Don­ners­tag, 12 bis 14 Uhr: Eng­lisch und Fran­zö­sisch, Frei­tag, 12 bis 14 Uhr: Ita­lie­nisch und Spa­nisch, Sams­tag, 12 bis 14 Uhr: Rus­sisch und Ukrainisch.Die Tele­fon­num­mer für alle Fremd­spra­chen ist: 09131/86–6527.

Für den Besuch im Impf­zen­trum ist das Tra­gen einer FFP2-Mas­ke Pflicht, da es sich um eine medi­zi­ni­sche Ein­rich­tung handelt.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.