Bam­berg – „Streif­zug durch die Mär­chen­li­te­ra­tur“ (Kurs­num­mer 1350) heißt ein Kurs der VHS Bam­berg Stadt, der am Mitt­woch, 6. Okto­ber, von 18 Uhr bis 20 Uhr star­tet. Erwach­se­ne nähern sich den Geschich­ten ihrer Kind­heit an und erzäh­len die­se auf ihre eige­ne Wei­se. Was pas­siert, wenn ich mit Rot­käpp­chen den Weg ver­las­se oder vom Wolf gefres­sen wer­de? „Ein­füh­rung in das Hören klas­si­scher Musik“ (1305) steht ab Diens­tag, 5. Okto­ber 2021, von 10.30 Uhr bis 12 Uhr auf dem Pro­gramm. Gemein­sam wer­den Wer­ke aus allen Epo­chen gehört, bespro­chen und grund­le­gen­de Fach­be­grif­fe erklärt, um sich einen bewuss­te­ren Zugang zur Musik zu erschlie­ßen! Anmel­dung mit Kurs­num­mer auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder tele­fo­nisch unter 0951/87–1108.