Podi­ums­dis­kus­si­on „Star­ke Frau­en aufs Podi­um: Kar­rie­re­frau­en – Frauenkarriere?“

Welt­wei­ter Ein­satz für mehr Gleich­be­rech­ti­gung der Geschlech­ter seit 100 Jah­ren – SI-Club Forch­heim Kai­ser­pfalz star­tet am 15.10.2021 Geburtstagsfeierlichkeiten

Was 1921 in Kali­for­ni­en als Zusam­men­schluss eini­ger Frau­en begann, ist heu­te eine der größ­ten Frau­en­or­ga­ni­sa­ti­on der Welt: Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal (SI) fei­ert die­ses Jahr sein 100-jäh­ri­ges Bestehen. In mehr als 118 Län­dern enga­gie­ren sich rund 70.000 Club­mit­glie­der auf loka­ler, natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Ebe­ne für mehr Geschlech­ter­ge­rech­tig­keit und ver­bes­ser­te Lebens­be­din­gun­gen für Frau­en. Auch in der Stadt und im Land­kreis Forch­heim machen sich vie­le Sor­op­ti­mi­stin­nen für die Belan­ge von Frau­en stark.

Anläss­lich des Jubi­lä­ums der Dach­or­ga­ni­sa­ti­on star­tet der SI-Club Forch­heim Kai­ser­pfalz sei­ne Akti­on „Star­ke Frau­en aufs Podi­um: Kar­rie­re­frau­en – Frau­en­kar­rie­re?“, bei der star­ke Frau­en eine Stim­me auf dem Podi­um bekom­men und berich­ten wer­den. Die Ver­an­stal­tung fin­det in der Digi­tal­werk­statt in Forch­heim statt und beginnt am 15.10.2021 um 19 Uhr.

Dazu Bir­git Ros­bi­gal­le, Prä­si­den­tin im SI-Club Forch­heim Kai­ser­pfalz: „Für uns als regio­na­ler Club ist das Jahr 2021 ein ganz beson­de­res. Vor 100 Jah­ren wur­de der Grund­stein für das gelegt, was vie­le Sor­op­ti­mi­stin­nen hier in Forch­heim und den gan­zen Land­kreis mit so gro­ßem Enga­ge­ment bewe­gen. Wir freu­en uns auf die Podi­ums­dis­kus­si­on.“ Mit der Akti­on wol­le man auch auf die Arbeit vor Ort sowie die Inter­es­sen der Orga­ni­sa­ti­on auf­merk­sam machen. Für die Ver­an­stal­tung sind nur noch weni­ge Plät­ze frei! Bis 6.10.2021 kön­nen sich Inter­es­sier­te gern unter info@​clubforchheimkaiserpfalz.​soroptimist.​de anmel­den. Der Ein­tritt ist frei.

Dr. Rena­te Tewaag, Prä­si­den­tin der deut­schen SI-Orga­ni­sa­ti­on Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Deutsch­land (SID), freut sich, dass auch in Forch­heim und Umge­bung die Fei­er­lich­kei­ten anläss­lich des Jubi­lä­ums began­gen wer­den: „Eine welt­wei­te Orga­ni­sa­ti­on kann nur funk­tio­nie­ren, wenn sie auch im Klei­nen gut orga­ni­siert ist – der SI-Club Forch­heim­Kai­ser­pfalz ist hier­für das beste Bei­spiel. Das Jubi­lä­um ist des­halb auch eine Aus­zeich­nung für all die Frau­en, die sich uner­müd­lich für eine bes­se­re Welt ein­set­zen. Auch ihnen haben wir die Fort­schrit­te in Sachen Gleich­be­rech­ti­gung zu ver­dan­ken.“ Den­noch sei SID laut Tewaag längst nicht am Ziel. „Der Fokus auf Men­schen­rech­te, Bil­dung und Empower­ment, die Bekämp­fung von Gewalt gegen Frau­en und das Bestre­ben, dass jeder Mensch sei­ne Poten­zia­le frei ent­fal­ten kann, blei­ben auch für die Zukunft unse­re wich­tig­sten Zie­le ‑so die SID-Präsidentin.

Fei­er­lich­kei­ten auch auf glo­ba­ler und natio­na­ler Ebene

Fei­er­lich­kei­ten aller Föde­ra­tio­nen beglei­ten den Mei­len­stein „ein Jahr­hun­dert Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal“. Die Dach­or­ga­ni­sa­ti­on SI ver­an­stal­tet im Okto­ber das „SI 100th vir­tu­al Bir­th­day Event“ und schafft dort einen digi­ta­len Raum, in dem Sor­op­ti­mi­stin­nen aus aller Welt zusam­men­kom­men, um das Jubi­lä­um gemein­sam zu fei­ern. SID hat sich auf­grund der Pan­de­mie dazu ent­schie­den, die Fei­er­lich­kei­ten im März 2022 aus­zu­rich­ten. In Ber­lin fin­det dann die Fest­ver­an­stal­tung statt, bei der auch die Über­ga­be des Sor­op­ti­mist Deutsch­land Prei­ses 2021 an die MaLi­sa Stif­tung von Maria und Eli­sa­beth Furtwäng­ler und die Initia­ti­ve #She­Does­Fu­ture erfolgt. In Anleh­nung an „Save the Red­woods“, dem ersten sor­op­ti­mi­sti­schen Pro­jekt welt­weit, betei­ligt sich SID zudem an der Akti­on #Plant­Trees, bei der dazu auf­ge­ru­fen wird, Bäu­me sym­bo­lisch für eine bes­se­re Zukunft zu pflanzen.

Sor­op­ti­mist International

Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal (SI) ist welt­weit eine der größ­ten Ser­vice-Orga­ni­sa­tio­nen berufs­tä­ti­ger Frau­en mit gesell­schafts­po­li­ti­schem Enga­ge­ment. SI enga­giert sich im loka­len, natio­na­len und inter­na­tio­na­len Umfeld für die Men­schen­rech­te, Bil­dung für Mäd­chen und Frau­en, Frie­den, inter­na­tio­na­le Ver­stän­di­gung und ver­ant­wort­li­ches Han­deln und betei­ligt sich aktiv an den Ent­schei­dungs­pro­zes­sen auf allen Ebe­nen der Gesell­schaft. Die Orga­ni­sa­ti­on hat welt­weit rund 70.000 Mit­glie­der in mehr als 118 Län­dern. Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Deutsch­land (SID) hat der­zeit über 6.700 Mit­glie­der in 223 Clubs.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.sor​op​ti​mist​.de