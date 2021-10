Fit im digi­ta­len All­tag – Smart Surfer

Sie haben ein Tablet, bzw. einen Lap­top. Doch Sie möch­ten mehr dar­über erfah­ren, wie Sie die­se Werk­zeu­ge, die unse­ren All­tag immer wei­ter erobern, nut­zen kön­nen. Die heu­ti­ge Genera­ti­on wächst damit auf. Doch Sie füh­len sich manch­mal unsi­cher im Umgang mit dem Internet.

Damit das nicht so bleibt, dafür will die­ses Semi­nar sorgen.

Es wird auf­ge­zeigt, was das Inter­net alles kann. Neben der nöti­gen Theo­rie, laden umfang­rei­che Pra­xis­ein­hei­ten zum Tun ein. Und Sie dür­fen sicher sein, der Lern­ef­fekt lässt sich spür­bar stei­gern, durch das Arbei­ten in der klei­nen Gruppe.

Das KAB Bil­dungs­werk lädt ein zum ersten Modul des Work­shops am 18. Okto­ber 2021 von 17:00 – 20:00 Uhr und zwar in den Tagungs­raum der KAB, Ein­gang C, Lud­wig­stra­ße 25, 96052 Bam­berg.

Für die Teil­nah­me an die­ser Ver­an­stal­tung gilt die 3‑G-Regel (Geimpft – Gene­sen – Gete­stet). Bit­te ent­spre­chen­de Unter­la­gen bereithalten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung unter Tel. 0951 / 9 16 91–16, E‑Mail: kab-​veranstaltungen@​kab-​bamberg.​de oder Home­page: www​.bil​dungs​werk​.kab​-bam​berg​.de